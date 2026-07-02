El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantendrá su vigencia hasta 2036 y que, por acuerdo entre los tres países, se realizarán revisiones anuales, cuya primera etapa formal comenzará el próximo 20 de julio, cuando una delegación de Estados Unidos visite México.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Ebrard informó los resultados de la reunión virtual que sostuvo el 1 de julio con autoridades de Estados Unidos y Canadá, en el marco del sexto aniversario de la entrada en vigor del acuerdo comercial.

El funcionario explicó que uno de los principales temas abordados fue el mecanismo de revisión previsto en el tratado, por lo que aclaró que no está en discusión su vigencia, sino la forma en que se evaluará su funcionamiento en los próximos años.

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la “Mañanera del Pueblo” del 2 de julio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“El tratado queda vigente de aquí a 2036, como está programado, y haremos una revisión anual”, afirmó.

Detalló que tanto México como Canadá plantearon extender la vigencia del acuerdo hasta 2042, con una revisión cada seis años; sin embargo, el gobierno estadounidense rechazó esa propuesta y planteó mantener el calendario actual, acompañado de evaluaciones anuales.

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Según explicó Ebrard, la administración del presidente Donald Trump manifestó su preocupación por el déficit comercial que mantiene con México y Canadá, por lo que busca revisar periódicamente algunos temas específicos del acuerdo.

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En ese contexto, anunció que el 20 de julio México recibirá a la delegación estadounidense para iniciar la primera revisión formal del T-MEC, en la que ambas partes definirán los temas prioritarios, los avances alcanzados y el mecanismo que seguirán las revisiones anuales.

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El secretario precisó que estas evaluaciones no implican reabrir todo el tratado, sino concentrarse únicamente en los asuntos que preocupan a una o varias de las partes.

Asimismo, sostuvo que la prioridad del gobierno mexicano será preservar las ventajas competitivas que actualmente tiene el país frente a otros socios comerciales de Estados Unidos.

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T-MEC. (11/12/25) Foto: iStock

“La posición de México respecto al conjunto de países que comercian con Estados Unidos sea la mejor. ¿Hoy lo es? Sí. El tratado que tenemos y la relación comercial que tenemos con Estados Unidos, si ustedes comparan a México con el resto del mundo, tenemos uno de los aranceles efectivos más bajos y más del 80% de lo que exportamos a Estados Unidos no paga arancel. Eso no se ha modificado, no pensamos ni esperamos que se modifique”, enfatizó.

Alistan diálogo sobre aranceles, semiconductores e industria farmacéutica

Ebrard señaló que, por instrucción de la presidenta Sheinbaum, México buscará conservar esas condiciones preferenciales dentro del nuevo esquema comercial impulsado por Washington, al tiempo que insistirá en la reducción de algunos aranceles impuestos por Estados Unidos al amparo de disposiciones distintas al T-MEC.

Añadió que otro de los temas centrales de las próximas conversaciones será fortalecer la producción regional en sectores estratégicos como la industria farmacéutica y los semiconductores, con el objetivo de disminuir las importaciones provenientes de otras regiones y contribuir a reducir el déficit comercial de Norteamérica.

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Finalmente, el titular de Economía calificó como “muy cordial” el encuentro con sus contrapartes de Estados Unidos y destacó que las posiciones de México fueron escuchadas con respeto, por lo que confió en que las revisiones permitan fortalecer el acuerdo sin modificar su esencia ni su vigencia hasta 2036.

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