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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, brinda un informe matutino desde Palacio Nacional a través de La Mañanera del Pueblo, para notificar sobre los acontecimientos más relevantes del país en materia nacional e internacional.
Sigue aquí el minuto a minuto de su conferencia de prensa y mantente informado.
Nación 09:22 AM
La Presidenta adelanta que mañana 03 de julio, la mañanera se transmitirá desde Michoacán.
Finaliza la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Nación 09:21 AM
Noemí Juárez presenta en la sección Mujeres en la Historia a Leonila Vázquez García, una destacable bióloga e investigadora mexicana especialista en insectos y quien dedicó gran parte de sus estudios a entender las biología de la grana cochinilla.
Nación 08:56 AM
Sheinbaum Pardo afirma que hay mucha demanda de gobiernos estatales y de ciudadanos por adquirir en un futuro un Olinia, el vehículo eléctrico impulsado por el gobierno federal.
La Mandataria federal recuerda que en este momento, Olinia se encuentra en la fase de producción del vehículo en donde se busca que haya inversión mixta y en donde no solo sea el Estado mexicano, sino que también haya inversión de empresas automotrices privadas.
Nación 08:51 AM
Marcelo Ebrard destaca la confianza que hay en el gobierno de México, lo que permite que avance la economía del país.
Nación 08:39 AM
Sheinbaum reitera que en cualquier momento, entre los tres países, se puede prolongar el T-MEC.
"En cualquier momento los tres países pueden decir, s prolonga 16 años", en los 10 años siguientes.
Asegura que hay certidumbre en el Tratado, porque se está invirtiendo.
"Ya se esperaba esta respuesta", comenta.
Nación 08:33 AM
Sobre la fabricación de vehículos en México, el secretario de Economía indica que General Motors, empresa que exporta más vehículos, tiene una meta de importación de 2028.
Nación 08:27 AM
Sobre los aranceles a las autopartes, Marcelo Ebrard dice que no hay noticias para que se modifiquen.
Nación 08:17 AM
Claudia Sheinbaum descarta que haya un riesgo en la economía mexicana ante la revisión del T-MEC.
Nación 08:14 AM
Sheinbaum explica que la Secretaría de la Defensa Nacional es quien ha estado trasladando la ayuda humanitaria a Venezuela, debido a que se reduce los costos de traslado, pero que la ayuda mexicana ha estado llegando de diversas instituciones y acopios.
Nación 08:08 AM
"No es sensato que tengamos dependencia comercial en cosas tan básicas", comenta Marcelo Ebrard.
Nación 08:06 AM
"Es seguro visitar el país, no tiene ningún problema", dice la Presidenta sobre la alerta de viaje a México emitida por Reino Unido previo a partido del próximo 5 de julio entre México e Inglaterra y en el contexto del pasado martes, donde murieron cuatro personas durante y a causa de la aglomeración en los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador.
Pide a los aficionados que acudan a los puntos de reunión para ver el partido que actúen de manera responsable.
Dice que es muy difícil poner policías para cuidar a un millón de personas, pero que existe la presencia de elementos para orientar a las personas y reitera el llamado a actuar con responsabilidad.
Nación 08:01 AM
Ebrard comenta que aún falta plantear cuáles serán las fechas en que se llevarán a cabo las revisiones anuales y menciona que con Canadá no se tienen temas pendientes.
Nación 07:57 AM
El secretario de Economía dice que ve oportunidad de mayores inversiones con la permanencia del T-MEC.
"Nosotros tenemos una ventaja respecto a los demás países", expresa al señalar que tenemos la capacidad de reducir la dependencia con Estados Unidos para las importaciones.
Nación 07:55 AM
Señala que la mayor incertidumbre era saber si el T-MEC seguiría vigente, pero que ahora que se acordó que dure hasta 2036, se tiene mayor certidumbre y se esperan otras cosas, respecto a este acuerdo.
Nación 07:53 AM
Ebrard menciona que está previsto que el T-MEC en cualquier momento se pueda extender finalizado el gobierno de Donald Trump.
Nación 07:43 AM
Marcelo Ebrard informa que la conversación con Estados Unidos y México se dio vía Zoom y resalta que esta fue la primera vez que pudieron coincidir las tres naciones.
Indica que se planteó extender el Tratado para después de 2036; sin embargo, Estados Unidos no aceptó la propuesta porque pidió que se haga una revisión cada año, después de 2036.
"Estados Unidos no plantea extender el Tratado de 2036 a 2042, por lo que haremos una revisión anual", señala.
Explica que después de esta reunión, ahora sí se llevará a cabo la revisión del T-MEC el próximo 20 de julio.
Menciona que a México le preocuparía abordar la reducción de aranceles que Estados Unidos le implementó.
Asegura que no se suspende el Tratado, sino que se comenzará a revisar año con año después de 2036.
"El objetivo principal es que la posición de México con los países que complementan el T-MEC es que se tenga la mejor relación".
Asegura que fue una conversación muy cordial y quedaron en muy buenos términos.
"El Tratado sigue vigente hasta 2036, se harán revisiones anuales (después de esta fecha), este es el panorama que tenemos".
Nación 07:39 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Indica que hoy se encuentra el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para hablar sobre el acuerdo del T-MEC.
También da un informe sobre las actividades en el centro de acopio de Campo Marte. Informa que se trasladaron plantas de energía, víveres y, sobre el agrupamiento "Yumare", indica que participan en la búsqueda y rescate de personas desaparecidas.
apr
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