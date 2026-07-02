Marcelo Ebrard informa que la conversación con Estados Unidos y México se dio vía Zoom y resalta que esta fue la primera vez que pudieron coincidir las tres naciones.

Indica que se planteó extender el Tratado para después de 2036; sin embargo, Estados Unidos no aceptó la propuesta porque pidió que se haga una revisión cada año, después de 2036.

"Estados Unidos no plantea extender el Tratado de 2036 a 2042, por lo que haremos una revisión anual", señala.

Explica que después de esta reunión, ahora sí se llevará a cabo la revisión del T-MEC el próximo 20 de julio.

Menciona que a México le preocuparía abordar la reducción de aranceles que Estados Unidos le implementó.

Asegura que no se suspende el Tratado, sino que se comenzará a revisar año con año después de 2036.

"El objetivo principal es que la posición de México con los países que complementan el T-MEC es que se tenga la mejor relación".

Asegura que fue una conversación muy cordial y quedaron en muy buenos términos.

"El Tratado sigue vigente hasta 2036, se harán revisiones anuales (después de esta fecha), este es el panorama que tenemos".



