San Cristóbal de las Casas, Chiapas. - Lorenzo Méndez López, de 25 años de edad, es el nombre del reo que esperaba proceso por el delito de homicidio calificado, en el Centro Estatal de Reinserción Social (CERSS) número 5 de esta ciudad.

La Fiscalía de Chiapas emitió una ficha de búsqueda de Lorenzo, originario del municipio tzeltal de San Juan Cancuc, de tez morena clara, complexión delgada, 1.70 metros de estatura, peso de 70 kilogramos y una cicatriz cerca del mentón del lado izquierdo.

De acuerdo a reportes oficiales, alias El Turín, como se le identifica a Lorenzo, se fugó del penal a las 7:30 horas de este domingo, al saltar la barda perimetral, para luego internarse en el bosque que se ubica en la carretera 119, en el tramo San Cristóbal-Ocosingo.

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Lorenzo permanecía en prisión preventiva oficiosa, en espera de proceso por el delito de homicidio calificado.

Elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal han instrumento un operativo de búsqueda, pero hasta esta noche no hay resultados de la reaprehensión de Lorenzo.

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En abril del 2024, otro reo se fugó de la prisión que se ubica en este municipio.

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Los custodios mandaron un documento denunciaron que se necesita más custodios, para hacer frente a la seguridad en el centro penitenciario.

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“En el día de hoy, se ha registrado la evasión del imputado Lorenzo "N", quien está siendo procesado por el delito de homicidio calificado. Es relevante señalar que el resguardo de dicho individuo recaía únicamente en un solo elemento, lo cual evidencia las condiciones precarias y el abandono en que opera nuestro personal”, dice el documento que enviaron los custodios.

Por esto pide la “destitución inmediata” de los mandos del penal que han desestimado las solicitudes para aumentar el número de custodios.

dmrr