Pachuca. - La explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en el municipio de Epazoyucan, Hidalgo, mientras se realizaban trabajos para inhabilitar una toma clandestina, dejó al menos dos personas lesionadas por quemaduras y una fuerte movilización de cuerpos de rescate.

La tarde de este domingo, personal de Petróleos Mexicanos realizaba trabajos en una zona de ductos ubicada en la comunidad de Xolostitla, en el municipio de Epazoyucan, al momento en que sobrevino la explosión.

Explota ducto de Pemex al inhabilitar toma clandestina en Epazoyucan, Hidalgo; hay dos lesionados. Foto: Especial.

La Secretaría de Seguridad informó que en el sitio que se localiza sobre la carretera Pachuca-Tulancingo, personal de Pemex trabajaba para inhabilitar una toma clandestina al momento en que se produjo un incendio, cuyas llamas alcanzaron varios metros de altura y fueron visibles desde la carretera.

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Este hecho provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y rescate, quienes, trasladaron al personal lesionado a un hospital. En tanto, de manera extraoficial, se reportó la evacuación preventiva de algunas viviendas de la zona.

Explota ducto de Pemex al inhabilitar toma clandestina en Epazoyucan, Hidalgo; hay dos lesionados. Foto: Especial.

En el operativo participaron elementos de la Policía Estatal y Municipal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, así como bomberos, trabajadores de Pemex y personal de Protección Civil, quienes mantienen labores para controlar la contingencia.

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La Secretaría de Seguridad informó que las maniobras de supresión, enfriamiento y control del fuego permitieron contener el riesgo para la población.

dmrr