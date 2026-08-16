Ciudad Madero, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por las acciones que se ejecutan en Tamaulipas en vivienda, agua, salud, atención a jóvenes y programas de Bienestar.

Afirmó que la presidenta del Gobierno de México cuenta con el respaldo del pueblo tamaulipeco, en la inauguración del Hospital General IMSS-Bienestar de esta ciudad y último punto de la gira presidencial por el norte, centro y sur de la entidad.

Américo Villarreal agradece a Sheinbaum por acciones en Tamaulipas. Foto: Especial

“La presidenta no deja de trabajar. En todos los trayectos no deja de atender los problemas nacionales que se tienen en estos momentos difíciles, manteniendo la gobernanza y la identidad nacional, defendiendo nuestra soberanía, nuestra libertad e independencia, de la cual disfrutamos todos los mexicanos”, aseveró.

Por ello reconoció las consideraciones; “muchas gracias, presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por su presencia en Tamaulipas y que sepa que no está sola, no está sola nuestra presidenta, el pueblo de Tamaulipas la respalda”, aseguró.

Américo Villarreal agradece a Sheinbaum por acciones en Tamaulipas. Foto: Especial

El mandatario estatal dijo que durante la gira constató el conocimiento que tiene la presidenta de Tamaulipas y la atención de su gobierno a los proyectos, necesidades y oportunidades de la entidad.

“En todas partes ha recibido el reconocimiento y cariño de nuestra gente por su capacidad y entrega al servicio de México, y aquí se lo reiteramos”, expresó.

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