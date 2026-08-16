[Publicidad]
Ciudad Madero, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por las acciones que se ejecutan en Tamaulipas en vivienda, agua, salud, atención a jóvenes y programas de Bienestar.
Afirmó que la presidenta del Gobierno de México cuenta con el respaldo del pueblo tamaulipeco, en la inauguración del Hospital General IMSS-Bienestar de esta ciudad y último punto de la gira presidencial por el norte, centro y sur de la entidad.
“La presidenta no deja de trabajar. En todos los trayectos no deja de atender los problemas nacionales que se tienen en estos momentos difíciles, manteniendo la gobernanza y la identidad nacional, defendiendo nuestra soberanía, nuestra libertad e independencia, de la cual disfrutamos todos los mexicanos”, aseveró.
Por ello reconoció las consideraciones; “muchas gracias, presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por su presencia en Tamaulipas y que sepa que no está sola, no está sola nuestra presidenta, el pueblo de Tamaulipas la respalda”, aseguró.
El mandatario estatal dijo que durante la gira constató el conocimiento que tiene la presidenta de Tamaulipas y la atención de su gobierno a los proyectos, necesidades y oportunidades de la entidad.
“En todas partes ha recibido el reconocimiento y cariño de nuestra gente por su capacidad y entrega al servicio de México, y aquí se lo reiteramos”, expresó.
[Publicidad]
LL
[Publicidad]
Más información
Tendencias
Registro de celulares: ¿cómo recuperar tu número si lo cancelan por no vincularlo con tu CURP?; esto debes hacer
Nación
Andy López Beltrán es la “cabeza” del huachicol fiscal en México, denuncia el PAN; exige a FGR investigar
Estados
Américo Villarreal agradece a Sheinbaum por acciones en Tamaulipas; afirma que la presidenta cuenta con respaldo estatal
Universal Deportes
Resultado: Pumas empata con Querétaro y suma más dudas que certezas
Espectáculos
¡No se raja! Mamá de Gala Montes no descarta pelear contra la mamá de Poncho de Nigris en Ring Royale
Fútbol
¿Dónde ver Chivas vs Santos EN VIVO? Canales y horarios del partido de la Liga MX
Fútbol
¿Dónde ver Tijuana vs Cruz Azul EN VIVO? Canales y horarios del partido de la Liga MX
Viral
Viajes extremos que hicieron historia: Récords, aventuras y vueltas al mundo