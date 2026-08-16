Todo está listo para que arranque la segunda edición del Cancun Country Open, que se jugará del martes 18 al domingo 23 de agosto.

A falta de dos días de que comience la actividad sobre la superficie dura del complejo cancunense, se llevó a cabo la ceremonia del cuadro principal torneo ATP Challenger 125.

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En presencia del director del certamen, Daniel Langre, y del supervisor de la ATP, Rogerio Santos, se realizó el main draw que arrojó interesantes partidos en Quintana Roo.

Con la expectación al máximo por conocer los 16 partidos de la primera ronda, uno a uno se fue revelando el nombre de cada uno de los 24 tenistas confirmados.

El más esperado por el público presente en las instalaciones del Cancun Country Club fue el de la leyenda suiza Stan Wawrinka.

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¿Quién será el rival de Stan Wawrinka en el Cancun Country Open 2026?

El exnúmero tres del mundo y ganador de tres Grand Slam (Australian Open, Roland Garros y US Open) medirá fuerzas con el checo Dalibor Svrcina.

Con 23 años, 18 menos que Stan The Man, el nacido en Ostrava saldrá a intentar dar la sorpresa y eliminar a uno de los favoritos.

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Cabe resaltar que todavía faltan por conocerse otros cuatro que saldrán de la ronda de clasificación.

Todavía existe la posibilidad que dos mexicanos más se integren al cuadro principal, si consiguen avanzar.

Alan Magadán y Luis Carlos Álvarez se podrían unir a Alex Hernández y Rodrigo Pacheco.

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¿Quién será el rival de Rodrigo Pacheco en el Cancun Country Open 2026?

El mejor tenista mexicano en la actualidad (número 292 del Ranking de la ATP) se enfrentará al chileno Tomás Barrios Vera.

El Gigante de Ñuble es uno de los seis lucky losers que participarán en el certamen y, actualmente, se ubica en el puesto 147 de la clasificación mundial.

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Por su parte, Rodri fue uno de los tres jugadores que recibieron una wild card para participar en el torneo ATP Challenger 2025.

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