Cancún.— La carta fuerte del Cancún Country Open 2026 es la leyenda suiza Stan Wawrinka.

El exnúmero tres del mundo y ganador de tres Grand Slam escogió el torneo Challenger ATP 125, que se llevará a cabo del 17 al 23 de agosto en Quintana Roo, como parte de su despedida.

Para el director del certamen, Daniel Langre, la presencia del medallista de oro en Beijing 2008, junto a Roger Federer, es un privilegio.

“Stan nos va a acompañar y lo hace muy especial, porque es su año de retiro. Sabemos que él ha escogido su calendario minuciosamente y que haya elegido Cancún nos da mucho orgullo y quiere decir que en la edición del año pasado que estuvo aquí la pasó muy bien”, declaró a EL UNIVERSAL Deportes.

Para el dirigente, contar con el que es considerado como el tenista con mejor revés a una mano de la historia le hace sentir “muy motivado” y valora tenerlo en casa para disfrutar de su juego.

“La oportunidad de ver a Wawrinka en su año de despedida es un lujo. Me imagino que este año en cualquier lugar que se presente las entradas van a estar por los cielos, pero en Cancún es mucho más barato de lo que pagarían por verlo en otro lado, es un lujo tenerlo aquí”, expresó.

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