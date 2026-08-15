De manera oficial, comenzaron las actividades del Cancun Country Open 2026 con el Kids Day.

El festival de tenis entre niño y niñas y jugadores del torneo se llevó a cabo en las instalaciones del mismo, de cara al draw del cuadro principal que se celebrará este domingo.

Un total de 83 pequeños tuvieron una cita muy especial con la principal figura de la segunda edición del certamen, Stan Wawrinka.

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Después de su entrenamiento, el histórico tenista suizo convivió durante varios minutos con sus aficionados más chicos y les regaló un momento que recordarán toda su vida.

El ex número tres del mundo y ganador de tres Grand Slam (Australian Open, Roland Garros y US Open) complació a los jóvenes regalándoles autógrafos en pelotas, gorras y playeras y fotografías de un recuerdo imborrable.

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De igual forma, en el tiempo que pudo convivir con ellos, les dedicó unas palabras, les brindó algunos consejos y los motivó para que continúen con su sueño de ser tenistas profesionales.

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Después de que Stan Wawrinka se marchó, tocó el turno de que Rodrigo Pacheco se robara los reflectores en la cancha.

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De manera sorpresiva, el mejor tenista mexicano en la actualidad apareció con su raqueta y con la intención de disfrutar de un momento con las niñas y los niños.

Rodri puso todo su entusiasmo para pegar unos raquetazos y poner a prueba a las futuras estrellas del deporte blanco.

Incluso, se dio el lujo de proponer un partido de dobles para encontrar a la mejor pareja y darles un regalo al final de la práctica.

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Al igual que el originario de Suiza, Rodrigo Pacheco les regaló autógrafos y fotografías a sus pequeños seguidores.

Después de que terminó el Kids Day, el tenista tricolor continuó practicando para encarar de la mejor forma el Cancun Country Open 2026.