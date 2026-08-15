Terminar décimo en el Gran Premio de Mónaco fue, por momentos, el mejor resultado de Sergio Pérez con Cadillac en la temporada 2026 de la Fórmula 1, porque significaba la obtención del primer punto en la historia de la escudería. El gusto duró poco.

Después de revelarse una sanción de 10 segundos para Checo, el mexicano bajó hasta la posición 15 y perdió la histórica unidad. Sin embargo, ese resultado alentó al piloto tricolor y al equipo, quienes se mostraban optimistas por el avance presentado durante ese fin de semana.

“Creo que hubiera sido un logro increíble para el equipo”, mencionó Pérez ese día, sin imaginar lo que se avecinaba.

Lamentablemente para el jalisciense, su cierre de mitad de temporada fue un calvario. En Bélgica sumó su tercer abandono, luego de completar 14 vueltas, donde Pérez aseguró tener un problema con su suspensión.

En la última carrera antes del parón de verano llegó la cuarta salida del volante tricolor en la temporada. El Gran Premio de Hungría lucía como una buena oportunidad para firmar un resultado positivo antes de las vacaciones veraniegas, pero no pasó.

En esta ocasión, la suspensión de la llanta izquierda se rompió de forma sorpresiva, porque no hubo ningún contacto o choque que ocasionara eso.

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La gran incógnita desde un inicio era si este tipo de problemas serían constantes en Cadillac. Después de cuatro abandonos, la pregunta ahora es cuántos más sumará Checo Pérez antes de finalizar la temporada 2026.

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