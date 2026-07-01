El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que oficialmente el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, les informó que no renovarán por otros 16 años el T-MEC, lo mantendrán vigente hasta el 2036.

En un video mensaje difundido en su cuenta de X, el funcionario mexicano explicó que esto significa que habrá revisiones anuales por los 10 años que restan al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Lo que nos ha dicho hoy el embajador (representante comercial Jamieson) Greer es que Estados Unidos no está en la posición de extenderlo por otros 16 años”, refirió.

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Ebrard Casaubon expuso que cada parte presentará los temas que desea abordar anualmente, los cuales se irán reduciendo en la medida en que se resuelvan año con año.

Comentó que el próximo 20 de julio se realizará la reunión bilateral Mexico-Estados Unidos para abordar los temas que plantearon ambas partes para la revisión del acuerdo que hoy cumple su sexto año de haber entrado en vigor.

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Con esto se inicia “ahora si la revisión prevista ya por el Tratado se pueda llevar a cabo y podamos concluirla en un plazo razonable, no tenemos prisa, pero tampoco nos interesa que haya incertidumbre”, dijo.

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Resultados de la conversación con Jamieson Greer ( USTR) y Dominic LeBlanc ( Canadá) sobre el futuro del TMEC : pic.twitter.com/YKXzWx1Qds — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 1, 2026

"El T-MEC no se renueva", dice EU; seguirá el diálogo

Por su parte, la Representación Comercial de Estados Unidos explicó que hoy se llevó a cabo la reunión virtual entre los ministros de Comercio, que conforman la comisión de libre comercio del tratado.

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“De conformidad con el Acuerdo, Estados Unidos, México y Canadá se reunieron virtualmente hoy para analizar el funcionamiento del T-MEC. Estados Unidos no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual. En consecuencia, el T-MEC no se renueva. Estados Unidos continuará dialogando con México y Canadá para abordar las deficiencias del Acuerdo y nuestros déficits comerciales con estos países”.

Añadió que “el Acuerdo permanece vigente hasta que se resuelvan estos asuntos o hasta su terminación. Como se anunció previamente, Estados Unidos se reunirá con México la semana del 20 de julio para una tercera ronda de negociaciones bilaterales relacionadas con la revisión conjunta del T-MEC”.

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