Aguascalientes, Ags. - Entre empujones y gritos afuera de Catedral, feligreses exigieron justicia para el sacerdote Porfirio Galindo, expárroco del templo de Santo Toribio Romo, ubicado en el fraccionamiento Ojo Caliente.

La protesta se realizó la mañana de este sábado cuando el obispo de la diócesis de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, se dirigía a celebrar la misa por la festividad de la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad.

Feligreses exigen explicación sobre el cese del sacerdote Porfirio Galindo. | Foto: Redes sociales de la iglesia.

Más de 50 personas reprocharon a la autoridad religiosa la medida impuesta en contra del padre Porfirio. “Lo suspendieron de su misión sacerdotal”, expusieron.

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Adviertieron que se cometió una injusticia en contra de un hombre congruente con los principios del catolicismo, que sumó mucha gente en la fe.

Interior del templo de Santo Toribio Romo, Aguascalientes. | Foto: Redes sociales de la iglesia.

“Esa es la caridad de un obispo”, “queremos al padre Porfirio de regreso”, escribieron en una cartulina.

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Pidieron al clero que transparente el motivo del cese del presbítero y que públicamente exponga qué falta o delito cometió. “Que digan qué hizo para que lo castigaran”, repitieron.

Un grupo de sacerdotes flanqueó al obispo e impidió que los manifestantes lo abordaran; incluso empujaron a reporteros que cubrían el suceso.

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JACL/cr