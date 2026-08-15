Familiares y conocidos dieron el último adiós a Minerva González, madre buscadora atropellada en Puebla, quien murió el pasado 13 de agosto luego de ser impactada por una unidad de transporte público en calles del Centro Histórico.

Minerva González Roque, conocida como “Minita”, era integrante del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla. Tras su muerte, familiares, amigos y personas cercanas se reunieron para acompañar su despedida.

Integrantes del colectivo también participaron en la caravana que acompañó a la familia rumbo al panteón de San Lorenzo, donde serían trasladados sus restos.

¿Quién era Minerva “Minita” González, madre buscadora de Puebla?

Minerva González Roque era integrante activa del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla. Durante casi siete años buscó a su hijo José Martín Jiménez González, quien desapareció el 22 de noviembre de 2018.

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Ese día, José Martín salió de su domicilio en San Salvador Chachapa, municipio de Amozoc, para comprar mercancía relacionada con su trabajo como comerciante, pero ya no regresó a casa.

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Tras su muerte, familiares, amigos y personas cercanas se reunieron para acompañar su despedida. | Foto: Captura de pantalla.

Desde entonces, Minita participó en marchas, jornadas de búsqueda y distintas acciones para exigir la localización de su hijo y justicia para las familias de personas desaparecidas.

🕊⚫️ Familiares y conocidos dan un último adiós a Minerva González, la madre buscadora de @VozdelosDesapa que murió tras ser atropellada por un transporte público en el Centro Histórico. pic.twitter.com/vbtQJ15Mif — El Universal Puebla (@UniversalPuebla) August 15, 2026

¿Cuándo encontraron al hijo de Minita González?

En noviembre de 2025, después de casi siete años de búsqueda, los restos de José Martín fueron identificados y entregados a su familia.

Aunque finalmente pudo recuperar los restos de su hijo, Minerva González continuó acompañando a otras familias que, como ella, buscaban a personas desaparecidas.

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Su participación en el Colectivo Voz de los Desaparecidos la convirtió en una figura reconocida entre las familias buscadoras de Puebla.

¿Cómo ocurrió el atropellamiento de Minita González en Puebla?

El atropellamiento ocurrió alrededor de las 13:00 horas del 13 de agosto en el cruce de la 9 Norte y 10 Poniente, en el Centro Histórico de Puebla.

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Minerva caminaba sobre la calle 9 Norte con apoyo de muletas e intentaba cruzar la vialidad cuando fue embestida por un microbús de la Ruta 67. | Fotos: Especiales.

De acuerdo con los primeros reportes, Minerva caminaba sobre la calle 9 Norte con apoyo de muletas e intentaba cruzar la vialidad cuando fue embestida por un microbús de la Ruta 67, unidad 28.

El impacto provocó que la mujer fuera proyectada contra el muro de una antigua casona. Después quedó tendida sobre el pavimento con lesiones graves, entre ellas una herida en la cabeza.

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Personas que se encontraban en la zona acudieron para auxiliarla y solicitaron la presencia de los servicios de emergencia. Al sitio llegaron elementos de Tránsito Municipal y técnicos en urgencias médicas, quienes confirmaron el fallecimiento.

¿Qué pasó con el conductor de la Ruta 67?

Después del atropellamiento, el microbús continuó su recorrido. Comerciantes y otras personas que presenciaron el hecho intentaron seguir la unidad para evitar que el conductor escapara.

Según los reportes, el microbús llegó hasta las inmediaciones de la 14 Poniente, donde el operador habría detenido la unidad, descendido y escapado a pie.

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Minerva González Roque, conocida como “Minita”, era integrante del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla. | Foto: Captura de pantalla.

Cámaras de videovigilancia de establecimientos de la zona habrían registrado el momento en que el presunto responsable se alejó del lugar.

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Elementos de la Policía Municipal localizaron y aseguraron el vehículo involucrado para ponerlo a disposición de la autoridad ministerial. Hasta el momento de los reportes proporcionados, el conductor no había sido localizado.

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¿Qué investigan las autoridades por la muerte de Minita González?

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del atropellamiento y determinar las responsabilidades correspondientes.

El lugar fue acordonado para preservar los indicios y permitir las diligencias ministeriales. Durante varias horas también se registraron cierres a la circulación en calles cercanas al punto del accidente, lo que generó tráfico en el Centro Histórico de Puebla.

Sepultan a Minita González

La sepultura de “Minita” se realizó acompañada de sus seres queridos y de otras madres buscadoras, quienes cantaron para ella en un último acto de solidaridad con esta mujer que luchó por hallar a su hijo José Martín desde 2017.

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Familiares, amigos e integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos acompañaron la caravana rumbo al panteón de San Lorenzo, donde se realizó la despedida de la madre buscadora.

La muerte de Minerva “Minita” González representa una nueva pérdida para el Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, al que permaneció vinculada incluso después de conocer el destino de su propio hijo.

La mujer que durante años buscó a José Martín y que después acompañó a otras familias en su búsqueda fue despedida por sus seres queridos y compañeras de lucha, quienes la acompañaron en su último recorrido.

🕊⚫️ Familiares y amigos sepultan a Minerva González "Minita", madre buscadora del colectivo @VozdelosDesapa que falleció tras ser atropellada por un transporte público en el Centro Histórico. #QDEP. pic.twitter.com/B8VlrD7BaR — El Universal Puebla (@UniversalPuebla) August 15, 2026

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JACL/ cr