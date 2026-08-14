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Un total de 13 caninos que se encontraban en condiciones insalubres y de maltrato fueron rescatados en una colonia de la capital poblana.
Fueron elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), de manera conjunta con personal de distintas instituciones de bienestar animal, quienes efectuaron una intervención ministerial en un inmueble de la colonia Villa Verde II de la ciudad de Puebla.
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Y es que una denuncia alertó sobre la presencia de ejemplares en estado de desnutrición y abandono dentro de un departamento, por lo que durante el operativo se confirmaron las condiciones inadecuadas del espacio y se puso salvo a los 13 perros de raza mestiza.
Durante la diligencia, personal de la FGE y de la Dirección de Bienestar Animal del SEDIF, la Dirección de Protección Animal del Municipio de Puebla y la Dirección de Bienestar Animal del Municipio de Cuautlancingo, trasladaron a los animales a las instalaciones de las instancias de bienestar animal participantes para su valoración médica, alimento y cuidado integral.
En tanto, se mantiene abierta la investigación en contra de un hombre identificado como Nahúm "N"., quien es investigado por su probable responsabilidad en el delito contra los animales.
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