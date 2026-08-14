"El final de la calle Oak"

¿Qué puede salir de la unión entre Anne Hathaway, la estrella de "El diablo viste a la moda" y Ewan McGregor, quien siempre será el Obi Wan de la saga de "Star Wars", junto con el cineasta JJ Abrams, el creador del fenómeno "Lost"?

Obviamente no se trata de una comedia, sino de una apuesta de ciencia ficción que al mismo tiempo buscará cerrar con broche de oro lo que ha sido el verano 2026.

La cinta inicia con un evento cósmico especial que hace que una pequeña parte de una ciudad cambie de lugar y a una época donde hay dinosaurios. El problema es que la familia protagonista no lo sabe, sino hasta por la mañana cuando al salir nota la existencia de grandes reptiles (uno de ellos devorando a una vecina), al tiempo que una gran barranca divide a lo que antes era una calle completa.

Para contarla, los controles de la dirección recayeron en David Roberrt Mitchell, realizador de "El misterio de Silver Lake", que causó sensación en 2018 por su mezcla de comedia y suspenso y de "Está detrás de ti", cinta de horror que apunta a convertirse en clásico.

La cinta está ambientada en la década de los 80s, una época en que no existía "Jurassic Park" o siquiera la aventura animada de "Pie pequeño", así que no se sorprenda si los personajes desconocen mucho de ellos.

Abrams ha salido al paso de los comentarios que aseguran puede ser algo parecido a lo creado por Steven Spielberg en los albores de los 90s.

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"En la yuxtaposición de la vida familiar suburbana mundana y los dinosaurios, puedo prometer que la película cumplirá con todo”, ha dicho brevemente el productor.

Un detalle que será sólo para conocedores es que el logo inicial de los estudios Warner tendrá el arte que se usaba hace cuatro décadas, justo para estar acorde a la trama.

La película fue concebida para pantalla IMAX; pensando que es ahí donde se podrán disfrutar de las grandes secuencias de acción con los habitantes de la época mesozoica y jurásica.

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Los adolescentes Christian Cinvery ("Sweet Tooth") y Maisy Stella interpretan a los hijos de Anne y Ewan.

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"Adolescencia, sexo, y muerte en Campamento Miasma"

"Adolescencia, sexo, y muerte en Camp Miasma". IMDB.

Por sí sola, la sinopsis llama la atención. Una joven directora debe resucitar la franquicia de Campamento Miasma tras años de secuelas mediocres y cuya actriz original ha desaparecido. Cuando la encuentra, se da cuenta que está por ingresar a un mundo de sangre y miedo, pero también de mucho deseo y delirio.

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Se trata de una película de horror y algo de comedia dirigida por Jane Schoenbrun ("Todos vamos a la feria del mundo") y producida por Plan B, la compañía de Brad Pitt que ha buscado apoyar talentos y nuevas narrativas, aunque eso no se traduzca quizá en buenas taquillas.

Gillian Anderson, la estrella de la serie "Los expedientes secretos X", fue elegida para dar vida a la actriz retirada, mientras que Hanna Einbinder ("Hacks") a la prometedora directora que busca un logro profesional.

"Subliman en un homenaje al género slasher que también sirve como exploración de la naturaleza frecuentemente retorcida del deseo femenino y un manifiesto para darse permiso a uno mismo para sentirlo", considera Variety.

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"Es una muestra muy entretenida de éxtasis transformador y arrebato sumiso, deleitándonos con una extraña misa negra de cultura pop, repleta de basura y perversiones defendidas con fervor.", comenta por su parte The Guardian.

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"Loco México mágico"

Palacios es un alcalde que encarga a un cineasta (Sosa) un filme donde los “gringos” son villanos. Foto: Cinépolis Distribución

El cine dentro del cine. En Alvarado, Veracruz, un ambicioso alcalde decide filmar una épica película estilo Hollywood para convertir al pueblo en un destino turístico internacional. Pero, como buen político, lo hace con un equipo improvisado, una estrella pop como protagonista y una misión para defender la identidad mexicana.

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Silverio Palacios, el "Tony el Caníbal" de "Matando Cabos", es el político; mientras que Daniel Sosa ("Y llegaron de noche") el cineasta designado, al tiempo que Sofía Carrera, una artista llamada "Melinda".

Carlos Santos es el director. Quizá el nombre no le diga nada, pero sí sus películas que han dado un frescor a la comedia mexicana, tomando como base problemas reales: "Chilangolandia", "Señora Influencer" y "Qué huevos Sofía". Es la primera película mexicana en salir a la pantalla, tras el verano de blockbuster de Hollywood.

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