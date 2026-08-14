Luego de que Andrés "Andy" Manuel López Beltrán, dio a conocer que Estados Unidos le había retirado la visa, un vocero de la Embajada de Estados Unidos en México dijo que los expedientes de visado son confidenciales.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informó el jueves por la noche que le habían quitado la visa estadounidense, sumándose así a otras figuras del partido gobernante Morena a las que la administración de Donald Trump les ha aplicado medidas similares.

Este viernes, un vocero de la embajada de EU, que habló en condición de anonimato porque no está autorizado a hablar públicamente del caso, dijo a The Associated Press (AP) que los expedientes de visado son confidenciales, según la legislación estadounidense, y que no se puede comentar los detalles de los casos individuales.

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Andy López Beltrán junto a su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (02/06/2026). Foto: Especial

Sheinbaum reacciona a retiro de visa de EU a Andy López Beltrán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo hoy en su conferencia matutina que la decisión “tiene un sentido político esencialmente”.

Ante los casos de los políticos mexicanos a los que les han retirado la visa estadounidense, la mandataria instó a Estados Unidos a que presente pruebas sobre los señalamientos contra esas personas, pero descartó que la medida vaya a generar un conflicto con Washington. “Lo único que pedimos es respeto”, sostuvo.

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López Beltrán, quien es conocido como "Andy", fue uno de los colaboradores más cercanos de su padre antes de ganar las elecciones en 2018 y llegó a gestionar su agenda privada y las relaciones de Morena en la capital mexicana y el Estado de México, de acuerdo con la prensa local.

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Durante buena parte del sexenio de López Obrador (2018-2024), el segundo de sus cuatro hijos se distanció del partido y se dedicó a una empresa de chocolates. Pero en septiembre de 2024, semanas antes de que finalizara el mandato de su padre, fue elegido secretario de organización de Morena.

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Otros políticos mexicanos sin visa y procesados

La gobernadora oficialista del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila, dijo en mayo que Estados Unidos le había retirado la visa de turista a ella y a su entonces esposo. En aquel momento, Ávila aseguró que desconocía los motivos detrás de la medida.

El alcalde de la ciudad fronteriza de Nogales, Juan Francisco Gim, y el congresista federal Mario López Hernández, del partido prooficialista Verde Ecologista de México, también han reconocido situaciones similares.

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A estas acciones se sumó el proceso judicial contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos, incluidos el alcalde de la ciudad de Culiacán y un senador de Morena, acusados de cooperar con el Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses solicitaron la detención preventiva de los 10 mexicanos para su extradición, pero Fiscalía General de México no atendió la solicitud y pidió más pruebas para procesarlos.

Rocha Moya abandonó temporalmente su cargo para facilitar la investigación, mientras el exsecretario de Seguridad del gobierno de Sinaloa, Gerardo Mérida, se entregó a mediados de mayo a las autoridades estadounidenses.

Este proceso desató fricciones entre el gobierno de Sheinbaum y Washington.

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