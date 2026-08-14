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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que haya preocupaciones sobre las condiciones de vida de la tripulación del portaaviones Abraham Lincoln, que lleva más de ocho meses desplegado, pero confirmó que el buque de guerra será reemplazado por otro, el George Washington.
"No, no están preocupadas", respondió el mandatario este viernes a una periodista que le preguntaba por las familias de los marinos, algunas de las cuales habían expresado inquietudes a la prensa.
El Lincoln "se está trasladando, o se trasladará muy pronto, y será reemplazado por un barco muy similar", declaró durante una rueda de prensa previa a un viaje al estado de Nueva York.
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Cuando se le preguntó si el despliegue no había sido demasiado largo, replicó: "No, no, no. Está lejos de haber sido demasiado largo".
Miembros de la oposición demócrata exigieron una explicación al secretario de Guerra, Pete Hegseth, el miércoles, quien afirmó que la situación había sido "exagerada".
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El portaaviones Abraham Lincoln zarpó de San Diego, California, en noviembre de 2025 para una misión en el mar de China Meridional y fue redirigido a Medio Oriente antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran la guerra contra Irán el 28 de febrero.
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