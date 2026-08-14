Diego Edgar “N”, conductor de una camioneta detenido cuando presuntamente transportaba más de 217 kilogramos de cocaína sobre la autopista México-Cuernavaca, fue vinculado a proceso por un juez federal por un delito contra la salud, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El hombre fue detenido durante un punto de revisión instalado aproximadamente en el kilómetro 5.4 de la autopista México-Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan, luego de que presuntamente intentara evadir la inspección cuando circulaba con dirección a la Ciudad de México.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) le marcaron el alto. Durante la primera revisión localizaron detrás del asiento varios paquetes rectangulares envueltos con cinta canela.

Uno de los paquetes estaba roto y dejaba ver un polvo blanco, por lo que los agentes realizaron una inspección más exhaustiva de la unidad.

La revisión permitió localizar un compartimiento oculto, conocido como doble fondo, que se extendía hacia la batea de la camioneta. En su interior fueron encontrados 217 paquetes, conocidos como “ladrillos”, que contenían un total de 217.277 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

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Tras la detención, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó al detenido ante un juez de control.

Durante la audiencia inicial se calificó como legal la detención y la Fiscalía Federal formuló imputación contra Diego Edgar Colín Cruz por su posible participación en el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína.

Con los datos de prueba aportados por el Ministerio Público Federal, el juez determinó vincularlo a proceso y le impuso prisión preventiva oficiosa.

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El conductor fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, ubicado en la alcaldía Xochimilco, mientras que el juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGR informó que el detenido debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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