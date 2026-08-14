Rodrigo, alias “El Furbi”, señalado como posible integrante de La Unión Tepito, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cuando presuntamente participaba, junto con otros tres hombres en un asalto armado contra dos jóvenes en calles de la colonia Revolución, alcaldía Venustiano Carranza.

El sujeto, de 32 años, era investigado además por su posible participación en una agresión con disparos de arma de fuego ocurrida el pasado 30 de abril en la colonia La Malinche, alcaldía Gustavo A. Madero, donde un hombre de 33 años resultó lesionado.

La detención ocurrió cuando policías realizaban recorridos de vigilancia en la esquina de Benjamín Argumedo y Rueda Quijano. En ese punto, dos jóvenes solicitaron apoyo y señalaron a un grupo de sujetos que acababa de despojarlos de sus pertenencias bajo amenazas con armas de fuego.

Los uniformados ubicaron a los sospechosos, quienes intentaron escapar a bordo de dos motocicletas. Tras una persecución, los agentes lograron cerrarles el paso y detenerlos.

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Durante la revisión preventiva fueron asegurados siete teléfonos celulares, dinero en efectivo, dos armas de fuego cortas y seis cartuchos útiles.

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Junto con “El Furbi” fueron detenidos otros tres hombres, de 24, 28 y 36 años, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

En medio del operativo, una mujer de 39 años intentó impedir la labor de los policías, por lo que también fue detenida y presentada ante la autoridad ministerial.

De acuerdo con la SSC, el detenido de 24 años cuenta con cuatro ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por delitos de secuestro y contra la salud registrados en 2025, así como por delitos contra la salud en 2023 y 2022.

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En el caso de “El Furbi”, trabajos de investigación de la corporación lo relacionan con un grupo delictivo generador de violencia que opera en la zona centro de la capital, dedicado presuntamente a la extorsión y distribución de droga.

La SSC también lo señala como posible participante en la agresión a balazos del 30 de abril, ocurrida en las calles Norte 82 y Oriente 83, colonia La Malinche, donde un hombre resultó herido.

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Los cuatro hombres y la mujer quedaron a disposición de la Fiscalía capitalina, que determinará su situación jurídica.

Las personas detenidas son consideradas inocentes mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

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