Un hombre de aproximadamente 28 años murió la tarde de este jueves luego de que la motocicleta en la que viajaba como presunto pasajero fuera derribada por un camión de carga que posteriormente se dio a la fuga, en calles de la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas en el cruce de Circuito Interior y Agustín Melgar, donde circulaba una motocicleta Italika 250Z utilizada presuntamente para el servicio de aplicación.

Lee también "Lanzó vidrios y tiró a varias personas"; vecinos esperan dictamen de edificio tras explosión de restaurante en la Roma

De acuerdo con el reporte policial, el conductor de la motocicleta, de 19 años, señaló que avanzaba sobre la lateral de avenida Vasconcelos con dirección al oriente, cuando un camión de carga blanco que circulaba a su izquierda hizo contacto con la unidad.

El impacto provocó que el motociclista perdiera el control y derrapara junto con su acompañante. Durante la caída, las llantas traseras del vehículo de carga pasaron sobre la cabeza del pasajero.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y diagnosticaron al hombre con traumatismo craneoencefálico severo; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

[Publicidad]

Lee también Balacera deja dos muertos durante la noche en límites de Tláhuac y Xochimilco; no han identificado a los agresores

El conductor de la motocicleta resultó lesionado de la pierna derecha y recibió atención médica en el lugar.

Tras el accidente, el operador del camión de carga abandonó la zona, por lo que autoridades iniciaron las acciones correspondientes para tratar de localizarlo.

[Publicidad]

dmrr