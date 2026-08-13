Cuernavaca, Mor.- Viviana Aguilar Zendejas, de 38 años, falleció la tarde de este 13 de agosto en el Centro Médico Nacional La Raza, en la Ciudad de México, y se convirtió en la primera víctima mortal de la explosión de la pipa de la empresa gasera Tomza ocurrida el pasado 6 de agosto en Cuernavaca.

​La víctima permanecía bajo estado crítico tras haber ingresado con quemaduras de segundo y tercer grado, sufridas al interponer su propio cuerpo para salvar la vida de su hijo durante la onda expansiva en la calle Francisco Villa de la colonia Las Granjas.

​El traslado de la paciente hacia el nosocomio de alta especialidad en la capital del país se había concretado días atrás para intentar salvar una de sus extremidades inferiores, sin embargo, el daño sistémico provocado por las lesiones causó su deceso.

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​La detonación por acumulación de gas LP, originada por una fuga en la unidad de Tomza, ha dejado hasta el momento un saldo de una mujer muerta, 20 personas lesionadas con quemaduras severas y 32 viviendas destruidas o con daños estructurales.

Se espera que la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) deberá reclasificar las carpetas de investigación correspondientes contra quien resulte responsable por el delito de homicidio culposo, además de las lesiones y los daños patrimoniales.

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