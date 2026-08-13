Siete presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como “Los Rosi”, señalado por autoridades capitalinas por dedicarse presuntamente a la extorsión de dueños y gerentes de bares ubicados sobre la calzada Acoxpa, así como a la venta y distribución de droga, fueron detenidos durante dos órdenes de cateo realizadas en la alcaldía Coyoacán.

El operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), con apoyo de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.

De acuerdo con las investigaciones, los inmuebles intervenidos presuntamente eran utilizados para almacenar y distribuir narcóticos, por lo que fueron identificados mediante trabajos de inteligencia y vigilancia.

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En el primer domicilio, ubicado en el Andador María Luisa Martínez, de la colonia Carmen Serdán, fue detenida Sheyla, de 35 años. En el lugar fueron asegurados un arma de fuego larga con tres cartuchos útiles, 166 dosis de probable cocaína, 100 envoltorios de aparente marihuana y un teléfono celular.

El segundo cateo se efectuó en una vivienda de la calle Conchita Urquiza, en la Unidad Habitacional CTM Culhuacán Séptima Sección. Ahí fueron detenidos Rogelio, alias “Don Mosco”, de 62 años; José Ramón, de 52; Sebastián, de 21; Roberto, de 21; además de María Alejandra, de 53, y Claudia, de 56 años.

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En este inmueble fueron localizadas 100 dosis de probable metanfetamina, 115 dosis de posible cocaína, aproximadamente 50 gramos de la misma sustancia, 170 dosis de aparente marihuana y ocho teléfonos celulares.

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Con ambos cateos, las autoridades reportaron el aseguramiento de 651 dosis de posibles narcóticos, además del arma larga, cartuchos y equipos telefónicos.

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Según las indagatorias, “Los Rosi” se caracterizan por presuntamente utilizar la extorsión como una de sus principales actividades, particularmente contra propietarios y encargados de establecimientos nocturnos de la zona de Acoxpa. También son señalados por la comercialización y distribución de diferentes tipos de droga en Coyoacán.

La investigación apunta a que el grupo mantenía una estructura familiar, pues varios de los detenidos comparten vínculos de parentesco y, presuntamente, participarían en las actividades ilícitas atribuidas a la organización.

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Entre los antecedentes detectados por las autoridades destaca el caso de Sheyla, quien cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México registrado en 2022 por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Los siete detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, junto con las armas, drogas y demás objetos asegurados, para determinar su situación jurídica.

Los inmuebles cateados quedaron sellados y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.

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Las autoridades precisaron que las personas detenidas son consideradas presuntas responsables y deben ser tratadas como inocentes mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

dmrr