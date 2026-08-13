La alcaldía Álvaro Obregón y el Clúster Universitario de Alto Nivel presentaron los resultados del primer Think Tank, o laboratorio de ideas, enfocado a la atención primaria a la salud.

La alcaldía, encabezada por el edil morenista Javier López Casarín, creó el Clúster Universitario de Alto Nivel, en el que participan instituciones públicas y privadas con sede en la demarcación, para impulsar proyectos, ideas y estudios que beneficien a las y los obregonenses.

Uno de estos Think Tank prioritarios, en el que participó la Universidad de la Salud (Unisa), la Secretaría de Salud y la Secretaría de Ciencia, estuvo enfocado a la atención primaria a la salud.

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Antonio Morales Gómez, director de la Unisa, fue el encargado de dar a conocer los resultados, entre los que destaca que para fortalecer la atención primaria a la salud en la Álvaro Obregón es necesario ampliar el diagnóstico de salud a todo el territorio mediante personal especializado y centrado en las necesidades reales de la población.

También se requiere transformar el modelo de atención y promoción; redistribuir recursos hacia la prevención integral; democratizar la información sanitaria; fortalecer las condiciones laborales de los profesionales de la salud; consolidar un modelo educativo inclusivo que impulse estilos de vida saludables; y capacitar a profesionales e individuos como agentes de cambio en sus comunidades.

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Destacó que se observaron diferencias importantes entre las colonias de la alcaldía, por ejemplo, en la colonia Tolteca se observaron mayores índices de higiene, alimentación, estilo de vida, dinámica familiar y capital social que en La Conchita.

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Al respecto, Javier López Casarín destacó que para su gobierno es fundamental el cuidado a la salud, pues sino hay salud no hay absolutamente nada. Destacó que se requieren bases científicas para decir que algo está mal, “para nosotros es poder presentar y poner en el centro de las discusiones los temas que, desde el Clúster Universitario, estamos priorizando”.

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En este sentido, sostuvo que están comprometidos con la búsqueda del conocimiento, y que el Clúster Universitario de Alto Nivel está consolidando proyectos para el beneficio de las y los vecinos.

“Nuestro Clúster hoy tiene 33 instituciones académicas y se está buscando que trabajen mucho más conectadas entre sí y, por supuesto, cada vez más cercanas. Se está consolidando un trabajo tan sólido que se puede hablar de proyectos que antes parecían lejanos como entregables, y este es un gran reconocimiento para todas y todos los que conforman el Clúster, y con un mensaje potente: en Álvaro Obregón todo es posible”, sostuvo.

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El alcalde comentó que ya se está trabajando en el microsatélite MXÁO2, pues el primero únicamente tiene una vida proyectada de tres años, “y ya comenzamos a ver cuál es el proyecto que sigue, que es el MXÁO2, y esto es el estar trabajando de manera constante”.

Durante el evento se firmó un convenio entre la alcaldía, el Cluster Universitario de Alto Nivel y la Unisa para seguir trabajando de manera conjunta.

dmrr