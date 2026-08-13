¿Hasta dónde puede llegar una mujer por la presión de convertirte en madre? Esa es la pregunta que busca responder el documental “Un hijo propio”.

La producción de Netflix cuenta el caso real de Eleanor Alejandra Marín, una mujer que, después de tres abortos espontáneos y años de tratamientos de fertilidad, llegó al extremo de sustraer una bebé de un hospital para cumplir con la expectativa de su familia.

Todo ocurrió en 2009 y rápidamente se convirtió en un escándalo. Pero más allá del delito, la producción se concentra en las circunstancias que llevaron a Alejandra a cometer el crimen.

Uno de los atractivos de “Un hijo propio” es que combina el documental con la ficción dramatizada para reconstruir los hechos y, al mismo tiempo, acercarse al estado emocional de su protagonista.

“Creo que mi deseo de ser mamá era para complacer a los demás”, reconoce Alejandra frente a la cámara.

La mujer, incluso, llegó a fingir un embarazo. Subió 25 kilos y comenzó a utilizar ropa holgada. Durante algunos meses consiguió mantener la mentira hasta que llegó el día del supuesto parto.

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La cinta está dirigida por la chilena Maite Alberdi, reconocida por sus trabajos documentales, y Ana Celeste es la encargada de ficcionar a Alejandra.

Dónde ver: Netflix