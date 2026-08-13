La directora del Festival Macabro, Edna Campos, aseguró que está a favor de que todas las películas puedan ser vistas, independientemente de la ideología de sus realizadores, esto luego de que el encuentro retirara de su programación "Ice Cream Man", de Eli Roth.

La cinta había sido anunciada para proyectarse el próximo 20 de agosto; sin embargo, los organizadores decidieron sacarla tras las críticas por a las posturas del cineasta a favor de los ataques armados contra Palestina.

“La gente tiene que ver todas las películas, independientemente de la ideología. De mi parte, estoy a favor de la libertad de expresión. Creo que las películas deben ser vistas si la gente las quiere ver; si no, no las vemos y ya”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

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La controversia surgió después de que el colectivo Trabajadores del Cine por Palestina en México llamara a boicotear la función de "Ice Cream Man" en redes sociales.

Ante esto, Macabro anunció que la película quedaba fuera de su programación y explicó que la medida respondía a las preocupaciones manifestadas por parte de su comunidad.

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“Como festival, entendemos que cada película que integra nuestra programación forma parte también de una conversación con nuestro público y con el contexto en el que se presenta”, escribieron en su comunicado.

Campos también aclaró que el festival no mantiene una relación directa con el cineasta y que éste no estaría en México para presentar la película.

“Nosotros no tenemos relación con Eli Roth, o sea, él no iba a venir ni nada. Era nada más que íbamos a proyectar la película”, explicó.

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El actor ha sido una de las figuras de la comunidad judía de Hollywood que públicamente respaldaron a Israel después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y defendieron su derecho a responder militarmente.

Pese a quedar fuera de Macabro, Campos señaló que "Ice Cream Man" continúa teniendo exhibición en otros espacios internacionales.

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