A unos días de arrancar actividades, el Festival de Cine Macabro realizó un cambio inesperado y retiró de su programación la cinta "Ice Cream Man" dirigida por Eli Roth.

La decisión fue dada a conocer a través de un extenso comunicado publicado en redes sociales, y tras la ola de críticas que generó la participación del cineasta estadounidense, quien ha manifestado públicamente su apoyo a Israel.

"Como festival entendemos que cada película que integra nuestra programación forma parte de una conversación con el público y con el contexto que se presenta", escribieron en el mensaje los organizadores.

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Asimismo, explicaron que esta resolución responde a los valores que han acompañado al festival desde su inauguración y a la relación que mantienen con los asistentes y sus colaboradores.

“Es una decisión que tomamos en congruencia con los valores que han acompañado a Macabro durante estos 25 años: el diálogo, la diversidad, la reflexión crítica y el respeto por nuestra comunidad”, agregaron.

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La película estaba anunciada para este próximo 20 de agosto, como parte de la selección de horror internacional; sin embargo, el colectivo Trabajadores del Cine por Palestina en México hizo un llamado a boicotear la proyección por el respaldo que Roth dio a los ataques contra Palestina.

El cineasta fue una de las figuras pertenecientes a la comunidad judía en Hollywood que defendieron las acciones militares de Israel tras los ataques del 7 de octubre, bajo el argumento de que el objetivo del país era ejercer su derecho a la defensa propia y eliminar a Hamás.

El festival se realizará del 12 al 25 de agosto en distintas sedes de la capital. Hasta ahora, los organizadores no han informado qué filme ocupará el espacio que dejó vacante la producción de Roth.

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