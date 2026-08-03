¡Atención amantes del terror! No tendrán que esperar mucho más para comenzar con la spooky season.

Durante el mes de agosto, las historias de fantasmas, criaturas sobrenaturales y filmes que te pondrán los pelos de punta llegan a la CDMX con Macabro, el Festival de Cine de Terror.

Conoce las fechas para que te lances a este experiencia fílmica.

Conoce las fechas del festival de cine donde podrás ver producciones mexicanas hasta coreanas. Foto: Cortesía Macabro

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¿Qué actividades habrá en el festival Macabro 2026?

Celebrando su 25 aniversario, el Festival internacional de Cine de Horror “Macabro” llega este 2026 a la CDMX con una jornada que proyectará 137 películas, entre las cuales destacan 53 largometrajes, 24 estrenos mundiales y 29 producciones mexicanas.

Su función inaugural será en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con la película Gaua, del director Paul Urkijo.

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Durante 11 días podrás disfrutar de funciones en distintos puntos de la ciudad, donde el horror, thriller, ciencia ficción, fantasía oscura y cine fantástico conquistarán las salas.

De acuerdo con el sitio web de Macabro, entre la programación podrás encontrar títulos como Mag Mag, The Ghost Game, Amor de Madre, Cuento Siniestro, y la nueva película coreana Zona Cero, entre muchos otros.

Paralelas a las proyecciones, habrá actividades como talleres y conferencias impartidas por especialistas:

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El miedo tiene técnica: ¿Cómo escribir terror que realmente funcione?

Narrar el Miedo: Creadores de contenido, la nueva plataforma de difusión para el horror mexicano.

Taller de alto rendimiento: Optimización de recursos cinematográficos.

Macabróstica: Colores, texturas y formas. Master Class de vestuario en el cine fantástico con Nerea Torrijos.

La creación de mundos fantásticos: Masterclass de diseño de producción con Laura Aguerrebehere.

FANTASTIKA presenta: Coproducir con México bajo la nueva legislación.

Además del ciclo de cine, el festival tendrá conferencias y talleres. Foto: Cortesía Macabro

¿Cuál es el precio del festival de cine Macabro 2026 en CDMX?

De acuerdo con el sitio web de Macabro, para conseguir tus boletos deberás acudir directamente a las taquillas de la sedes en CDMX.

El costo de acceso varía según el lugar. Van de los $60 hasta $80 pesos por persona.

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También habrá funciones gratuitas, aunque en estos casos acceso será por orden de llegada hasta completar el aforo de la sala, por lo que te recomendamos llegar con anticipación.

¿Cuándo y dónde será el festival de cine Macabro 2026?

Macabro presentará las actividades de la edición 25 del 12 al 23 de agosto y los filmes se distribuyen en 20 sedes de la CDMX:

Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris".

Cineteca Nacional México.

Cineteca Nacional de las Artes.

Museo Panteón de San Fernando.

Biblioteca de México.

Centro de Cultura Digital

Cinematógrafo del Chopo.

Casa del Cine.

Facultad del Cine.

Centro Cultural de España.

Museo Casa de Carranza.

Museo del Risco.

Audiovideorama.

Centro Cultural Futurama.

Cine Villa Olímpica.

FARO de Oriente.

FARO Cosmos.

Cine Victor Manuel Mendoza.

Cinemas WTC.

Circo Volador.

Para aquellos que no pueden asistir de manera presencial, podrán disfrutar de parte de la programación a distancia, ya que el festival tendrá una opción de sede digital a través del sitio web de Nuestro Cine MX.

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