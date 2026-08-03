Destinos | 03-08-26 | 09:00 | Dazel Sarabia | Actualizada | 03-08-26 | 09:00 |

¡Atención amantes del terror! No tendrán que esperar mucho más para comenzar con la spooky season.

Durante el mes de agosto, las historias de fantasmas, criaturas sobrenaturales y filmes que te pondrán los pelos de punta llegan a la con Macabro, el de Terror.

Conoce las fechas para que te lances a este experiencia fílmica.

Conoce las fechas del festival de cine donde podrás ver producciones mexicanas hasta coreanas. Foto: Cortesía Macabro
Conoce las fechas del festival de cine donde podrás ver producciones mexicanas hasta coreanas. Foto: Cortesía Macabro

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¿Qué actividades habrá en el festival Macabro 2026?

Celebrando su 25 aniversario, el Festival internacional de Cine de Horror “Macabro” llega este 2026 a la CDMX con una jornada que proyectará 137 películas, entre las cuales destacan 53 largometrajes, 24 estrenos mundiales y 29 producciones mexicanas.

Su función inaugural será en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con la película Gaua, del director Paul Urkijo.

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Durante 11 días podrás disfrutar de funciones en distintos puntos de la ciudad, donde el horror, thriller, ciencia ficción, fantasía oscura y cine fantástico conquistarán las salas.

De acuerdo con el sitio web de Macabro, entre la programación podrás encontrar títulos como Mag Mag, The Ghost Game, Amor de Madre, Cuento Siniestro, y la nueva película coreana Zona Cero, entre muchos otros.

Paralelas a las proyecciones, habrá actividades como talleres y conferencias impartidas por especialistas:

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  • El miedo tiene técnica: ¿Cómo escribir terror que realmente funcione?
  • Narrar el Miedo: Creadores de contenido, la nueva plataforma de difusión para el horror mexicano.
  • Taller de alto rendimiento: Optimización de recursos cinematográficos.
  • Macabróstica: Colores, texturas y formas. Master Class de vestuario en el cine fantástico con Nerea Torrijos.
  • La creación de mundos fantásticos: Masterclass de diseño de producción con Laura Aguerrebehere.
  • FANTASTIKA presenta: Coproducir con México bajo la nueva legislación.
Además del ciclo de cine, el festival tendrá conferencias y talleres. Foto: Cortesía Macabro
Además del ciclo de cine, el festival tendrá conferencias y talleres. Foto: Cortesía Macabro

¿Cuál es el precio del festival de cine Macabro 2026 en CDMX?

De acuerdo con el sitio web de Macabro, para conseguir tus boletos deberás acudir directamente a las taquillas de la sedes en CDMX.

El costo de acceso varía según el lugar. Van de los $60 hasta $80 pesos por persona.

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También habrá funciones gratuitas, aunque en estos casos acceso será por orden de llegada hasta completar el aforo de la sala, por lo que te recomendamos llegar con anticipación.

¿Cuándo y dónde será el festival de cine Macabro 2026?

Macabro presentará las actividades de la edición 25 del 12 al 23 de agosto y los filmes se distribuyen en 20 sedes de la CDMX:

  • Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris".
  • Cineteca Nacional México.
  • Cineteca Nacional de las Artes.
  • Museo Panteón de San Fernando.
  • Biblioteca de México.
  • Centro de Cultura Digital
  • Cinematógrafo del Chopo.
  • Casa del Cine.
  • Facultad del Cine.
  • Centro Cultural de España.
  • Museo Casa de Carranza.
  • Museo del Risco.
  • Audiovideorama.
  • Centro Cultural Futurama.
  • Cine Villa Olímpica.
  • FARO de Oriente.
  • FARO Cosmos.
  • Cine Victor Manuel Mendoza.
  • Cinemas WTC.
  • Circo Volador.

Para aquellos que no pueden asistir de manera presencial, podrán disfrutar de parte de la programación a distancia, ya que el festival tendrá una opción de sede digital a través del sitio web de Nuestro Cine MX.

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