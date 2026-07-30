Nada mejor que una escapadita de CDMX este fin de semana veraniego. En Destinos te traemos 5 buenas propuestas en destinos cercanos a la capital mexicana.

Festival Sabor a Hidalgo en el pueblo mágico de Zempoala

Lo mejor de la cocina hidalguense se reune este fin de semana en la plaza principal del pueblo mágico de Zempoala, a poco más de 1 hora de CDMX), sede del festival gastronómico ‘Sabor a Hidalgo’.

Cocineras y cocineros tradicionales y restaurantes de los 37 ‘pueblos con sabor’ del estado ofrecerán platillos típicos: molotes de Acaxochitlán, tamal de bola de Zacualtipán, ximbó de Actopan, enchiladas huastecas de Huejutla, tamales de xala de San Agustín Metzquititlán, torta de mantequilla y queso de San Felipe Orizatlán y muchos más.

Foto: Ayuntamiento de Zempoala

También habrá venta de artesanías, visitas guiadas, música en vivo y otras actividades culturales.

Será el sábado 1, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

La entrada será gratuita.

[Publicidad]

Lee también: ¿Te cancelaron el boleto de autobús? Cómo recuperar tu dinero

Facebook: ‘Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo’.

Vendimia en La Redonda, Querétaro

En verano visita un viñedo durante las fiestas de las vendimias. En esta ocasión, te proponemos ir a la Ruta del Arte, Queso y Vino de Querétaro, específicamente a Viñedos La Redonda (a casi 3 horas de CDMX).

[Publicidad]

Para el fin de semana, habrá el tradicional pisado de uvas con vista a las plantaciones de vid, recorridos guiados por el viñedo y stands gastronómicos.

Foto: Viñedos La Redonda

Disponible el sábado 1 y domingo 2, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada es libre, aunque te aconsejamos llegar muy temprano, ya que el cupo estará limitado.

[Publicidad]

Instagram: @vendimialaredonda

Tranvía de leyendas en Tlaxcala

Tlaxcala, a 2 horas de CDMX, goza de una antigua e interesante historia, de edificios coloniales donde, además, se cuentan relatos que te pondrán los pelos de punta.

Aprovecha el finde para conocer esta pequeña pero bonita ciudad a bordo de un tranvía de leyendas, un paseo nocturno para recorrer sus calles y monumentos, escuchar narraciones aterradoras y tomarte la foto en la Basílica de Ocotlán y las Escalinatas de los Héroes (un mirador con 250 escalones).

[Publicidad]

Foto: Tranvías Xicohténcatl

Disponible el sábado 1 y domingo 2 a las 6:00 p.m., 7:00 p.m. y 8:00 p.m.

El recorrido lo ofrece Tranvías Xicohténcatl y tiene un costo de $120 pesos por persona.

Facebook: ‘Tranvías de Tlaxcala’.

[Publicidad]

Balneario El Bosque en Morelos

El fin de semana, sigue los pasos del tlatoani Moctezuma Xocoyotzin y lánzate al Balneario Ejidal El Bosque, cerca de Oaxtepec y a 2 horas y 30 minutos de CDMX.

Se dice que Moctezuma visitaba esta región para bañarse, ya que se encuentra justo a un costado de un pequeño río de aguas cristalinas, las cuales surgen del subsuelo en una poza natural cercana.

Foto: Balneario Ejidal El Bosque

Actualmente, la propiedad tiene varias albercas de distintas profundidades con toboganes, un puente colgante, área para acampar y un par de monumentos arqueológicos (un monolito de una serpiente y un basamento piramidal).

[Publicidad]

Abre el sábado 1 y domingo 2 de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $150 por adulto, $100 por niño y $75 para adultos mayores.

Lee también: Manglares en México que debes explorar al menos una vez en la vida

Sitio web: balnearioejidalelbosque.com.mx

Avistamiento de luciérnagas en Edomex

En las faldas mexiquenses de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl han aparecido millones de luciérnagas, especialmente en el parque ecoturístico Bosque Esmerald, a casi 2 horas de CDMX.

Este fin de semana elige este destino rodeado de bosques, donde se organizan caminatas de avistamiento. Son unos 2 kilómetros de ida y otros 2 de regreso (muy probablemente bajo la lluvia).

Foto: Bosque Esmeralda

Considera que debes ir bien abrigado. Durante la caminata se tiene que guardar silencio y está prohibido salir de los senderos marcados, usar el celular, llevar ropa reflectante y utilizar repelentes.

Disponible el fin de semana a partir de las 5:30 p.m.

El costo del recorrido es de $300 pesos para mayores de 12 años, $150 para niños de 6 a 11 años y adultos mayores.

Sitio web: bosqueesmeralda.com.mx/luciernagas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters