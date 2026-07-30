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Nada mejor que una escapadita de CDMX este fin de semana veraniego. En Destinos te traemos 5 buenas propuestas en destinos cercanos a la capital mexicana.
Festival Sabor a Hidalgo en el pueblo mágico de Zempoala
Lo mejor de la cocina hidalguense se reune este fin de semana en la plaza principal del pueblo mágico de Zempoala, a poco más de 1 hora de CDMX), sede del festival gastronómico ‘Sabor a Hidalgo’.
Cocineras y cocineros tradicionales y restaurantes de los 37 ‘pueblos con sabor’ del estado ofrecerán platillos típicos: molotes de Acaxochitlán, tamal de bola de Zacualtipán, ximbó de Actopan, enchiladas huastecas de Huejutla, tamales de xala de San Agustín Metzquititlán, torta de mantequilla y queso de San Felipe Orizatlán y muchos más.
También habrá venta de artesanías, visitas guiadas, música en vivo y otras actividades culturales.
Será el sábado 1, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
La entrada será gratuita.
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Facebook: ‘Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo’.
Vendimia en La Redonda, Querétaro
En verano visita un viñedo durante las fiestas de las vendimias. En esta ocasión, te proponemos ir a la Ruta del Arte, Queso y Vino de Querétaro, específicamente a Viñedos La Redonda (a casi 3 horas de CDMX).
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Para el fin de semana, habrá el tradicional pisado de uvas con vista a las plantaciones de vid, recorridos guiados por el viñedo y stands gastronómicos.
Disponible el sábado 1 y domingo 2, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
La entrada es libre, aunque te aconsejamos llegar muy temprano, ya que el cupo estará limitado.
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Instagram: @vendimialaredonda
Tranvía de leyendas en Tlaxcala
Tlaxcala, a 2 horas de CDMX, goza de una antigua e interesante historia, de edificios coloniales donde, además, se cuentan relatos que te pondrán los pelos de punta.
Aprovecha el finde para conocer esta pequeña pero bonita ciudad a bordo de un tranvía de leyendas, un paseo nocturno para recorrer sus calles y monumentos, escuchar narraciones aterradoras y tomarte la foto en la Basílica de Ocotlán y las Escalinatas de los Héroes (un mirador con 250 escalones).
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Disponible el sábado 1 y domingo 2 a las 6:00 p.m., 7:00 p.m. y 8:00 p.m.
El recorrido lo ofrece Tranvías Xicohténcatl y tiene un costo de $120 pesos por persona.
Facebook: ‘Tranvías de Tlaxcala’.
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Balneario El Bosque en Morelos
El fin de semana, sigue los pasos del tlatoani Moctezuma Xocoyotzin y lánzate al Balneario Ejidal El Bosque, cerca de Oaxtepec y a 2 horas y 30 minutos de CDMX.
Se dice que Moctezuma visitaba esta región para bañarse, ya que se encuentra justo a un costado de un pequeño río de aguas cristalinas, las cuales surgen del subsuelo en una poza natural cercana.
Actualmente, la propiedad tiene varias albercas de distintas profundidades con toboganes, un puente colgante, área para acampar y un par de monumentos arqueológicos (un monolito de una serpiente y un basamento piramidal).
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Abre el sábado 1 y domingo 2 de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
La entrada tiene un costo de $150 por adulto, $100 por niño y $75 para adultos mayores.
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Sitio web: balnearioejidalelbosque.com.mx
Avistamiento de luciérnagas en Edomex
En las faldas mexiquenses de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl han aparecido millones de luciérnagas, especialmente en el parque ecoturístico Bosque Esmerald, a casi 2 horas de CDMX.
Este fin de semana elige este destino rodeado de bosques, donde se organizan caminatas de avistamiento. Son unos 2 kilómetros de ida y otros 2 de regreso (muy probablemente bajo la lluvia).
Considera que debes ir bien abrigado. Durante la caminata se tiene que guardar silencio y está prohibido salir de los senderos marcados, usar el celular, llevar ropa reflectante y utilizar repelentes.
Disponible el fin de semana a partir de las 5:30 p.m.
El costo del recorrido es de $300 pesos para mayores de 12 años, $150 para niños de 6 a 11 años y adultos mayores.
Sitio web: bosqueesmeralda.com.mx/luciernagas
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