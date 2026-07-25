Si eres runner y tu festividad favorita es el Día de Muertos, no te puedes perder esta carrera. Calaveritas Run 2026 es un recorrido nocturno que combina deporte y tradición, desarrollado en la Ciudad de México.

Te damos los detalles para que te vayas preparando y te animes a participar.

¿Qué categorías habrá en la carrera nocturna de calaveritas de CDMX?

Las calles de CDMX se llenarán de catrinas y calaveras, literalmente, moviendo el esqueleto. La carrera contará con 3 categorías para diferentes edades y distancias variadas.

Así que todos podrán sumarse y participar por una medalla:

Carreras infantiles

Infantil A (varonil y femenil) de 100 metros para 4-5 años

Infantil B (varonil y femenil) de 200 metros para 6-8 años

Infantil C (varonil y femenil) de 300 metros para 9-11 años

Infantil D (varonil y femenil) de 400 metros para 12-14 años

Carrera de 5 km

Libre varonil y femenil, a partir de los 15 años

Carrera de 10 km

Juvenil hasta 19 años

Libre de 20-39 años

Master de 40-49 años

Veteranos de 50 años y más

La carrera nocturna de calaveritas ofrecerá diferentes categorías y distancias. Foto: Facebook Mx-Race

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¿Cómo será la carrera Calaveritas Run 2026?

Además de correr en el Bosque de Chapultepec, en la Calaveritas Run 2026 encontrarás puestos de abastecimiento de agua, bebidas isotónicas, servicios de asistencia con personal voluntario y atención médica.

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Si bien el objetivo será cruzar la meta, los organizadores invitan a los runners a sumarse disfrazados o con maquillaje alusivo. Y es que se trata de un evento para dar el banderazo al Día de Muertos.

Para que cumplas con la temática, el evento contará con una zona de maquillaje que abrirá de las 16:00 hasta las 19:00 horas. Organízate bien, pues si quieres hacer uso de este servicio deberás llegar con anticipación para alcanzar ticket.

Al finalizar, se premiarán a los primeros 3 lugares de cada categoría en las carreras de 10 km e infantiles, así como los 3 primeros lugares generales de cada rama en la carrera de 5 km.

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Todos los participantes recibirán su medalla de participación.

En Calaveritas Run 2026 podrás caracterizarte en la zona de maquillaje. Foto: Facebook Mx-Race

¿Cuánto cuesta la carrera nocturna de calaveritas en CDMX?

Para participar en la carrera nocturna de calaveritas, debes saber que las inscripciones se realizarán por etapas y de ahí dependerá el costo de acceso:

Fase 1 (preventa hasta el 30 de septiembre): adultos $700 e infantes $400

Fase 2 (a partir del 1 de octubre y hasta agotar existencias): adultos $750 e infantes $450

Extemporáneo (durante la entrega de kits y si aún hay lugares disponibles): adultos $800 e infantes $500

Importante: el kit de corredor se entregará el día de la carrera y necesita un registro previo a través de la plataforma Asdeporte.

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Estos son los detalles para que te lances a esta carrera nocturna de calaveritas en la CDMX. Foto: Facebook Mx-Race

¿Cuándo es Calaveritas Run 2026 en CDMX?

La carrera es el domingo 1 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos.

Desde las 12:00 hasta las 17:00 horas se llevará a cabo la entrega de los kits; el banderazo de salida está programado para las 19:30 horas.

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