Después de tanto tiempo de espera, llegó el momento de la verdad. Este sábado se llevará a cabo La Velada del Año VI, el famoso evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos, que tendrá como escenario el estadio La Cartuja, de Sevilla.

Este año, dentro de la cartelera, destaca la presencia de dos creadoras de contenido mexicanas: Rivers y Natalia MX.

A continuación, te presentamos todo lo que debes saber de La Velada del Año VI como el horario de las peleas, la cartelera completa y los canales de transmisión, así como los artistas encargados de dar shows musicales.

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CARTELERA Y ORDEN DE PELEAS DE LA VELADA DEL AÑO VI

Fabiana Sevillano vs La Parce

Clersss vs Natalia MX

Edu Aguirre vs Gastón Edul

Marta Díaz vs Tatiana Kaer

Gero Arias vs Viruzz

Alondrissa vs Angie Velasco

Lit Killah vs Kidd Keo

Rivers vs RoRo

YoSoyPlex vs Fernanfloo

Illo Juan vs The Gref G

¿A QUÉ HORA EMPIEZA LA VELADA DEL AÑO?

La transmisión de la Velada del Año VI empezará a las 11:00 horas de la Ciudad de México; sin embargo, será una previa en la cual habrá entrevistas con distintos personajes y celebridades que acudan al evento.

La primera pelea está programada para empezar a las 11:45 horas, tiempo de la CDMX.

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ARTISTAS CONFIRMADOS PARA LA VELADA DEL AÑO VI

Yandel

Juanes

Anuel AA

Bad Gyal

La Pantera

Lucho RK

¿DÓNDE VER EN VIVO LA VELADA DEL AÑO VI?

El creador español Ibai Llanos puso sus canales de Twitch, YouTube y TikTok como canales de transmisión para ver todo el evento de forma gratuita.

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