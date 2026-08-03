Washington. Dos senadores republicanos que amenazaron con bloquear la candidatura de Todd Blanche para dirigir el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijeron el lunes que votarán para avanzar en la nominación del actual fiscal general interino, poniendo fin a un estancamiento que surgió a raíz de la creación de un plan para compensar a aliados del presidente Donald Trump procesados judicialmente.

La declaración de los senadores republicanos John Cornyn y Thom Tillis se produjo después de que Blanche emitió anoche una orden formal para cancelar el fondo “contra la instrumentalización de la justicia” de mil 800 millones de dólares destinado a compensar a aliados de Trump que creen que fueron procesados injustamente.

Cornyn y Tillis, cuyos votos Blanche necesita para avanzar en la Comisión Judicial del Senado el martes, habían dicho que no respaldarían su nominación sin confirmación por escrito de que el fondo estaba muerto.

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“Queremos expresar nuestra gratitud al Sr. Blanche y a su personal por trabajar con nosotros en esto, y esperamos votar para avanzar su nominación fuera de la Comisión Judicial del Senado pronto”, dijeron en un comunicado Cornyn y Tillis, quienes no regresarán al Senado el próximo año.

La orden da por muerto el fondo “más allá de toda duda”.

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Blanche dijo en una audiencia de junio que el Departamento de Justicia no seguiría adelante con el fondo dada la indignación bipartidista ante la posibilidad de que alborotadores violentos que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 pudieran ser considerados para recibir pagos. Legisladores escépticos dijeron que les preocupaba que el fondo pudiera revivirse sin un compromiso por escrito, especialmente porque Trump sigue defendiendo la idea.

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En un comunicado que acompañó la orden del domingo, el Departamento de Justicia dijo que, “aunque el fiscal general interino ha informado repetidamente al Congreso mediante testimonio, incluso bajo juramento, así como en respuestas por escrito, que el Fondo no seguirá adelante, y el Departamento ha sostenido repetidamente ante tribunales de distrito que el Fondo no seguirá adelante, la orden de hoy rescinde oficialmente la orden del 18 de mayo de 2026”.

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Desde que se anunció el fondo tras la demanda del presidente contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones de impuestos, “no se nombró a ningún miembro; no se transfirieron fondos; no se estableció ningún proceso para recibir reclamaciones; no se pagó ninguna reclamación”, señala la orden. “Esta orden establece, más allá de toda duda, que no existe ningún Fondo”.

El documento difundido por Blanche el domingo por la noche también limita el alcance de otra disposición del acuerdo que otorgaba amplia inmunidad a Trump y a miembros de su familia frente a auditorías fiscales.

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El acuerdo aclara que el acuerdo de inmunidad ante auditorías fiscales “se aplica únicamente de manera retroactiva” a reclamaciones abiertas en el momento del acuerdo, y no protege al presidente de la revisión de futuras declaraciones de impuestos.

Cornyn, que perdió la reelección este año después de que Trump respaldó a su oponente en las primarias, y Tillis, que se retirará cuando su mandato termine en enero, han bloqueado la nominación de Blanche mientras muchos de sus colegas republicanos han criticado el fondo.

La Comisión Judicial pospuso una votación sobre la nominación de Blanche que estaba prevista para el jueves por la mañana después de que Tillis y Cornyn dijeron que necesitaban más del gobierno antes de poder aportar los votos necesarios.

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Los dos senadores han dicho repetidamente que el Departamento de Justicia parecía interesado en llegar a un acuerdo, pero la Casa Blanca no cedía ni siquiera para ayudar a la confirmación del leal exabogado personal de Trump, quien ha impulsado agresivamente las prioridades del gobierno como secretario de Justicia interino.

“Creo que en lo que respecta a Blanche y al Departamento de Justicia, estábamos prácticamente en la misma página”, dijo Cornyn el jueves. “Pero luego, cuando el presidente se enteró, no estaba dispuesto a aceptarlo”.

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Blanche, que ha sido abogado defensor de Trump en sus casos penales, ingresó al Departamento de Justicia el año pasado vicefiscal. Fue ascendido al puesto principal después de que Pam Bondi fue despedida en abril por Trump, quien estaba frustrado por su fracaso en procesar con éxito a sus enemigos políticos.

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Aunque Blanche insistió en que no estaba postulándose para el puesto permanente, se ha movido agresivamente para impulsar la agenda Trump y acelerar investigaciones sobre los supuestos adversarios del presidente.

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Ambas partes han negociado durante semanas y Trump insiste en que el fondo debería seguir adelante y amenaza con ponerlo en marcha si Blanche no es confirmado.

Después de que se retrasó la votación del jueves, Trump dijo en redes sociales que podría retirar la nominación de Blanche y volver a presentarla después de que Cornyn y Tillis dejen el cargo el próximo año.

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El presidente dijo el domingo por la noche que las personas que enfrentaron cargos por el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, y que podrían haberse beneficiado del fondo, tenían “sus vidas destruidas”.

“Esto sería un reembolso por el dolor que sufrieron”, manifestó Trump. “A mucha gente le gusta”.