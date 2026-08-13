Comienza Macabro, el más añejo festival de cine de género, conteniendo más de 100 producciones entre largo y cortometrajes procedentes de más de una veintena de países.

Será más de una semana en la que el cine de terror, horror, ciencia ficción y fantástico permeará espacios de la Ciudad de México, con invitados internacionales y nacionales.

Y como sabemos de la dificultad de ver todo, damos un puñado de películas imperdibles que debes buscar ver a costa de todo.

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"Adorables humanos". Película de Dinamarca que adapta cuatro cuentos de Hans Christian Andersen que hablan sobre el destino, la aceptación, el amor y la pérdida, pero con almas perdidas. El escritor es conocido por sus relatos "El patito feo", "La sirenuita" y "El soldadito de plomo".

¿Cuándo ver?: Viernes 14 en la Cineteca Nacional y el día 18 en el Cinematógrafo del Chopo.

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"Frankie, Maniac Woman". La belleza física puede ser atrayente, pero también una maldición para quien quiera ser como los demás. Esta película de EU cuenta cómo una persona obsesionada con parecerse a las y los modelos de revistas, termina por ser alguien ajeno a ello.

¿Cuándo ver?: Viernes 14 en el Circo Volado y el día 22 en la Cineteca Nacional

"The ghost game". Una producción de Corea del Sur y la cual sólo tendrá una función para obtener un boleto. Todo inicia cuando un grupo de estudiantes se reúne para grabar un video para un concurso, pero una queja anónima los lleva a montar un ritual chamánico en un depósito subterráneo que desata horrores.

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¿Cuándo ver? Viernes 14 en Cineteca Nacional.

"Heritage". Película francesa sobre el reencuentro, 15 años después, de dos jóvenes y su abuelo. La historia se desarrolla en Córcega, la tierra donde nació Napoleón Bonaparte, así que para muchos es tierra histórica y sagrada, pero también de algo de dolor.

¿Cuándo ver?: Cine Villa Olímpica el día 14; Cinematógrafo del Chopo, el 16 y Casa del Cine el 19.

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"African Kung Fu nazis II bum bum". Aunque usted no lo crea, Adolfo Hitler sigue con vida y ahora quiere conquistar a Ghana. Pero hay algo raro en él que hace despertar las sospechas de que es un robot y quizá más poderosos que el real. Es película alemana.

¿Cuándo ver?: Viernes 14 en el Circo Volador

"La frecuencia de Kirlian". Película argentina donde una estación de radio transmite historias de terror y al mismo tiempo comienzan a pasar cosas raras en un pequeño pueblo. Todo parece indicar que hay algo especial en esa radiodifusora, pero no todos se dan cuenta.

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¿Cuándo ver?: Cineteca Nacional el día 15; Cineteca Nacional de las Artes el 16 y Casa del Cine el 22.

"The Trek". Esta es la oportunidad de ver cine fantástico de Sudáfrica. La historia se ubica en el siglo 19 y muestra el encuentro entre un hombre, su mujer embarazada y su hija pequeña con un violento guía por el desierto de Kalahari, junto con un nativo que sabe de espíritus buenos y malos.

¿Cuándo ver?: Cineteca Nacional el día 16; en el Cinematógrafo El Chopo del 23.

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¿Quién puede matar a un niño?. Adaptación de la novela El juego de los niños de Juan José Plans. Película española de 1976 que poco se conoce. Una pareja de ingleses llega a una isla misteriosa donde no hay adultos, sino puros niños quienes tienen una mirada aterradora.

¿Cuándo ver?: Día 19 en Cineteca Nacional

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