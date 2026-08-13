Si estás pensando en renovar el refrigerador de tu cocina, Sam's Club tiene una oferta que puede hacerte cambiar de planes. Se trata del Samsung French Door de 25 pies cúbicos, un electrodoméstico de gran capacidad que actualmente puede encontrarse en línea con un precio mucho más atractivo que el habitual.

El descuento es uno de sus principales atractivos: la promoción representa un ahorro de más de 16 mil pesos, por lo que se convierte en una alternativa interesante para quienes buscan un refrigerador amplio, moderno y equipado con tecnología Samsung sin tener que pagar su precio completo.

¿Por qué vale la pena comprar el refrigerador Samsung?

El refrigerador cuenta con un diseño French Door, una configuración que facilita la organización de los alimentos y permite tener los productos de uso frecuente más accesibles.

Una de sus principales ventajas es precisamente su capacidad de 25 pies cúbicos, suficiente para almacenar una gran cantidad de alimentos y bebidas. Esto puede resultar especialmente conveniente para familias que acostumbran hacer compras grandes y necesitan aprovechar al máximo el espacio interior.

También incorpora tecnologías pensadas para mejorar la experiencia de uso. Entre ellas destaca SpaceMax, que permite aprovechar mejor el espacio interior sin incrementar considerablemente las dimensiones exteriores del equipo.

Tecnología para conservar y ahorrar

Este refrigerador Samsung también destaca por incorporar funciones enfocadas en el consumo energético. De acuerdo con la información disponible del modelo, cuenta con AI Energy de SmartThings, una función que puede ayudar a reducir el consumo de energía al analizar y optimizar determinados patrones de uso.

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Otro de sus atractivos es su fábrica automática de hielo, que facilita tener hielo disponible sin necesidad de llenar manualmente las charolas. El sistema puede producir tanto cubos tradicionales como Ice Bites, una característica práctica para quienes suelen recibir visitas o preparar bebidas en casa.

El diseño tampoco pasa desapercibido. Sus puertas de apariencia plana y las manijas empotradas le dan un aspecto moderno que puede combinar fácilmente con cocinas contemporáneas.