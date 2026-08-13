Este jueves 13 de agosto, jóvenes aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzaron a llegar y hacer fila en el hotel donde se realiza el examen de control en Oaxaca, como parte del proceso implementado por la Máxima Casa de Estudios tras detectar irregularidades en la evaluación a distancia.

Los estudiantes esperan su turno de ingreso a la sede, donde nuevamente deberán realizar una evaluación para acreditar que fueron ellos quienes presentaron el examen de admisión.

La aplicación del examen de control comenzó el miércoles en León, Guanajuato, donde los jóvenes acudieron al Hotel Real de Minas Poliforum.

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aplicación del examen de control de la UNAM en Oaxaca. Foto: Edwin Hernández

Horarios del examen de control de la UNAM

La aplicación se realizará este jueves en tres turnos:

09:00 a 12:00 horas

13:00 a 16:00 horas

17:00 a 20:00 horas

🏫📖 Desde muy temprano, decenas de jóvenes se dan cita al norte de la ciudad de Oaxaca para presentar el examen de admisión a la UNAM.#VIDEO: Edwin Hernández | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/TxznHY4aaX — El Universal (@El_Universal_Mx) August 13, 2026

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