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Este jueves 13 de agosto, jóvenes aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzaron a llegar y hacer fila en el hotel donde se realiza el examen de control en Oaxaca, como parte del proceso implementado por la Máxima Casa de Estudios tras detectar irregularidades en la evaluación a distancia.
Los estudiantes esperan su turno de ingreso a la sede, donde nuevamente deberán realizar una evaluación para acreditar que fueron ellos quienes presentaron el examen de admisión.
La aplicación del examen de control comenzó el miércoles en León, Guanajuato, donde los jóvenes acudieron al Hotel Real de Minas Poliforum.
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Horarios del examen de control de la UNAM
La aplicación se realizará este jueves en tres turnos:
- 09:00 a 12:00 horas
- 13:00 a 16:00 horas
- 17:00 a 20:00 horas
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