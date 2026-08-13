Róterdam.- Una explosión en el puerto holandés de Róterdam el jueves dejó al menos una persona muerta y varias más heridas, informó la policía de la ciudad.

La explosión en el mayor puerto de Europa ocurrió a última hora de la mañana del jueves, indicó la agencia, añadiendo que se ha establecido una escena del crimen para tratar de determinar la causa.

La explosión ocurrió en una refinería y terminal de combustible operada por Gunvor Energy en una sección industrial del extenso recinto portuario. La emisora holandesa NOS señaló que un equipo de mantenimiento había estado trabajando allí en un tramo de tuberías.

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Los servicios de emergencia de Róterdam reportaron un corte de energía en el puerto y afirmaron que un transformador se había incendiado por circunstancias no explicadas. Varias empresas detuvieron sus operaciones y evacuaron a los trabajadores.

El suministro eléctrico se restablecía gradualmente en empresas de la zona industrial cercana unas horas después. Allí tienen su sede varias compañías de petróleo y gas, y los bomberos permanecían en alerta. No está claro si el apagón y la explosión estaban relacionados.

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La explosión se produjo en una jornada marcada por otros incidentes en el área industrial del puerto de Róterdam, aunque las autoridades subrayaron que el accidente mortal de Gunvor Energy no tiene relación con otros problemas registrados en la red eléctrica.

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"Debido a un corte de electricidad en las instalaciones, todos los procesos han quedado paralizados. Como consecuencia, son visibles columnas de humo negro y grandes llamas por la quema de gases", informó la Región de Seguridad de Róterdam-Rijnmond.

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El suministro eléctrico comenzó a recuperarse durante la tarde y las autoridades confirmaron en su última actualización que todas las empresas afectadas habían vuelto a tener electricidad y que los procesos industriales estaban siendo reanudados progresivamente. *Con información de AP

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