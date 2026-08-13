Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aclaró la salida de los equipos infantiles de futbol de sala, tras verse varados temporalmente por el reciente sismo de magnitud 7.4.

A través de sus redes, el canciller informó que la mañana de este jueves 23 de agosto en vuelo comercial salió de Colombia el último grupo de connacionales pertenecientes al equipo de futbol infantil de "Pumas Baja" con destino a nuestro país, y se espera que llegue a Tijuana, Baja California, en las próximas horas.

“En total, 118 personas pertenecientes a los diferentes equipos de futbol infantil salieron del país sudamericano. Tanto el equipo de Leyenda Obeliz como el equipo que representaba al estado de Nayarit llegaron a México sin contratiempos” abundó.

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El titular de la SRE refrendó su agradecimiento a la sociedad civil y a las aerolíneas, “cuya solidaridad y disposición fueron fundamentales para poder llevar a cabo con éxito este proceso”.

También hizo un reconocimiento a “la gran labor” realizada por la embajada de México en Colombia y el equipo de Protección Consular por la implementación y activación del protocolo de asistencia en favor de todos los menores y sus familiares.

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“Nuestra Embajada permanece atenta para brindar el apoyo necesario a las y los connacionales que continúen en ese país y requieran cualquier tipo de asistencia consular”, añadió.

El miércoles, el equipo Leyenda Obeliz aseguraba en sus redes sociales que algunos de sus integrantes habían llegado a México a las ciudades de Cancún, Monterrey y Ciudad de México.

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