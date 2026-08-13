La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno de Colombia no aprobó el envío de la brigada de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que estaba lista para apoyar en las labores de auxilio tras el sismo registrado en ese país.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aclaró que, aunque inicialmente había informado que los elementos mexicanos ya se encontraban en Colombia, recibió una precisión por parte del Gabinete de Seguridad.

“Colombia pidió certificación por parte de Colombia, están certificados, pero ahora piden otra certificación”, explicó.

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Un integrante de la brigada mexicana de socorristas Los Topos, en una jornada de búsqueda y rescate en Cali. Foto: Ernesto Guzmán/EFE

Ante esta situación, la brigada de rescatistas permanece lista para salir en cualquier momento, en caso de que las autoridades colombianas autoricen su ingreso y participación en las tareas de rescate.

La presidenta destacó que los equipos de rescate de la Sedena cuentan con experiencia internacional y han participado en labores de auxilio en 98 países, como parte de la política de solidaridad de México ante desastres naturales.

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Mientras se define la participación de los rescatistas, México mantiene el apoyo humanitario a Colombia. Sheinbaum señaló que mediante aviones Hércules se trasladarán despensas, insumos médicos y otros materiales que fueron solicitados por las autoridades de ese país.

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Un integrante de la brigada mexicana de socorristas Los Topos Azteca y rescatistas de Colombia participan en una jornada de búsqueda y rescate entre los escombros de un edificio en Cali. FOTO: ERNESTO GUZMÁN. EFE

“Estamos llevando a través de aviones Hércules, despensas, insumos médicos y otras cosas que solicitaron”, indicó.

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La Mandataria subrayó que la brigada mexicana se encuentra preparada para movilizarse de inmediato y reiteró que la aclaración fue necesaria debido a que la información inicial que recibió señalaba que los rescatistas ya habían sido enviados.

“Es importante que se conociera esta información, porque ayer tenía la información de que sí habían ido, pero hoy me hicieron la aclaración en el Gabinete de Seguridad”, señaló.

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La titular del Ejecutivo federal refirió que el país pidió apoyo para despensas, agua y medicamentos: “Ahí está el ofrecimiento, ya depende de ellos si necesitan el envío de la brigada a Colombia”, dijo.

Declaró que México es fraterno y reiteró que su gobierno se mantiene atento a lo que necesiten los pueblos del mundo.

“Donde requieran apoyo, ahí vamos a estar”, expresó al destacar el Plan Marina y el Plan DN-III.

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