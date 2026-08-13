Al ser cuestionada sobre las recientes visitas del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a Estados Unidos para presentar denuncias contra políticos y funcionarios mexicanos, entre ellas una solicitud para que se retiren las visas a consejeros electorales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que “hasta da risa” y sostuvo que sus acciones se explican por sí mismas.

Lo anterior al considerar que, como presidente de un partido político mexicano, debería buscar el respaldo de los ciudadanos del país.

“¿Qué mexicano? Vea, imagínese, es presidente de un partido político. Cuasi en extinción. Pero como presidente de un partido político en México, va y presenta una denuncia en Estados Unidos para pedir que quiten visas. Bueno, hasta da risas”, señaló.

La Mandataria federal cuestionó que Moreno Cárdenas recurra a autoridades estadounidenses para solicitar sanciones contra ciudadanos mexicanos y afirmó que ello refleja, a su juicio, una falta de confianza en México y en sus instituciones.

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“Es ya nivel más bajo de ‘no creo en México, ni en los mexicanos’”, expresó.

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Ante la pregunta de si las denuncias promovidas por el dirigente priista en Estados Unidos y ante organismos internacionales afectan la imagen del país, Sheinbaum puso en duda la credibilidad que puedan tener estos señalamientos.

“No sé qué tanta credibilidad tenga, no tiene mucha aquí, pues tampoco creo que tenga mucha allá, la verdad”, afirmó.

La Presidenta sostuvo que la viabilidad y la imagen de un país se construyen mediante el gobierno, la democracia, las libertades y el bienestar de su población, y no a partir de denuncias promovidas en el extranjero por dirigentes partidistas.

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“Si eres un partido político, pues ¿qué buscas? Votos para tu partido político, para tu proyecto de nación. ¿A quién tienes que convencer? Pues a los mexicanos”, indicó.

Sobre las investigaciones en contra de personas cercanas a Moreno Cárdenas, Sheinbaum aclaró que el proceso relacionado con el dirigente priista corresponde a la Fiscalía General del Estado de Campeche.

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Explicó que corresponde a las autoridades de Campeche y, en su caso, al Congreso local determinar los pasos a seguir en torno a una eventual solicitud de desafuero, luego de que se planteara nuevamente la posibilidad de retomar ese procedimiento.

“Es algo que viene de la Fiscalía de Campeche. Ayer, bueno, en el Congreso se habló de que sí habría posibilidad de retomar esta solicitud de desafuero”, señaló.

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La Presidenta subrayó que, si existe la comisión de algún delito, el asunto debe seguir los cauces legales y no ser tratado como un tema político.

“Si es un tema de un delito, pues ya le corresponde a la Fiscalía y al Congreso”, dijo.

Finalmente, Sheinbaum insistió en que un partido político debe concentrarse en convencer a los ciudadanos dentro de México y llamó a su gobierno a mantener la cercanía con la población, cumplir sus compromisos y fortalecer la democracia, las libertades y el bienestar.

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