La emoción y el orgullo universitario marcaron el inicio del último turno de aplicación del examen de control presencial de la UNAM en León, Guanajuato, donde decenas de aspirantes lanzaron un sonoro ¡Goya! antes de ingresar a la evaluación que definirá su ingreso a licenciatura.

El grito universitario resonó en la sede instalada en León durante la jornada final de aplicación en esa ciudad, una de las cuatro habilitadas por la máxima casa de estudios para repetir el examen de ingreso tras las irregularidades detectadas en la prueba en línea de 2026.

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La sede de León recibió a aspirantes provenientes de diversas entidades del país y formó parte de la estrategia de la UNAM para aplicar el examen de control entre el 12 y el 19 de agosto en Guanajuato, Oaxaca, Tijuana y Ciudad de México.

Con porras, fotografías y muestras de entusiasmo, los jóvenes enfrentaron la evaluación que busca dar certeza al proceso de admisión a licenciatura y restablecer la confianza en uno de los concursos de ingreso más competidos del país.

Hoy, al iniciar el último turno de la aplicación del Examen de Control Presencial en León, Guanajuato, la emoción de las y los aspirantes se dejó ver y escuchar con un ¡#GOYA! 👇 pic.twitter.com/bXblqdzC6t — UNAM (@UNAM_MX) August 14, 2026

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