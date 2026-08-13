En los últimos días se ha difundido en redes sociales una grabación que muestra la imagen de un hombre atacando a un perro que dormía al exterior de una vivienda con un arma de fuego en el municipio de Tecámac en el Estado de México.

De acuerdo con un video que ha circulado en sitios de noticias locales, el suceso ocurrió la noche del lunes 10 de agosto, en una calle del área común de la Privada Bradano, dentro del fraccionamiento Valle San Pedro Urbi, Villa del Campo.

Las imágenes muestran a un hombre disparándole a un perro de raza pitbull de color blanco, conocido por vecinos de la zona como "Güero". Luego de que el video se difundiera, diversos activistas y páginas animalistas comenzaron a exigir justicia.

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Hombre es atacado y herido de gravedad por 6 pitbulls (15/05/2025). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Usuarios en redes exigen justicia por "Güero"

El ataque quedó registrado en una de las cámaras de seguridad de la zona, donde se ve al hombre patear al animal, para luego lanzar un primer disparo. No conforme, persigue al perrito para dispararle dos veces más, arrebatándole la vida en el lugar.

Usuarios en redes identificaron al atacante como Willi Adrián Nieto, quien presuntamente se desempeña como instructor de tiro en la Universidad Mexiquense de Seguridad y elemento de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. El hombre se encontraba supuestamente bajo los efectos del alcohol.

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En redes sociales, diversos internautas comenzaron a exigir justicia y que el tema se esclarezca. De acuerdo con medio locales, el agresor habría disparado por morder a su hijo de 8 años, según lo explicado por un testigo de la zona.

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Según medios del Estado de México, vecinos de la zona habrían levantado ya una denuncia en su contra. El sujeto se habría dado a la fuga. El caso ya está siendo investigado por la Fiscalía del Estado de México y del Ayuntamiento de Tecámac.

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Finalmente, para denunciar casos de maltrato animal en el Estado de México, puedes acudir a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Edomex (PROPAEM) en línea, al 722 213 5456 o levantar una carpeta de investigación en la FGJEM.

En el estado, quien provoque lesiones dolosas u omisión de cuidados a un animal podría enfrentar sanciones de seis meses a cuatro años de prisión, así como multas económicas que van desde los 150 a los 300 días de salario mínimo.

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