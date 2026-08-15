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Una mujer trabajadora de un restaurante en la alcaldía Tlalpan fue detenida por presuntamente haber apuñalado a un comensal con una botella de vidrio.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que la mujer detenida cuenta con dos presentaciones ante el agente del Ministerio Público por otros delitos y por quebrantamiento de sellos.
Monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Sur emitieron la alerta por el ataque en un negocio ubicado en Prolongación División del Norte, de la colonia Prado Coapa Segunda Sección.
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Los policías que atendieron la emergencia se entrevistaron con una mujer que refirió que la mesera había atacado a su esposo tras una discusión por el servicio, por lo que solicitaron ayuda médica.
Paramédicos se trasladaron al lugar y llevaron al comensal, de 34 años de edad, a un hospital para recibir atención.
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La trabajadora aseguró que, al entregar la cuenta al cliente, comenzó a insultarla y agredirla, por lo que tomó la parte de una botella y lo hirió en la espalda.
Por lo anterior, la mujer de 31 años fue detenida y llevada ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.
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JACL/cr
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