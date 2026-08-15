Diego Edgar “N”, conductor de una camioneta detenido cuando presuntamente transportaba más de 217 kilogramos de cocaína sobre la autopista México-Cuernavaca, fue vinculado a proceso por un juez federal por un delito contra la salud, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El hombre fue capturado durante un punto de revisión instalado aproximadamente en el kilómetro 5.4 de la autopista México-Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan, luego de que presuntamente intentara evadir la inspección cuando circulaba con dirección a la Ciudad de México.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) le marcaron el alto; durante la inspección, en un compartimiento oculto conocido como doble fondo, que se extendía hacia la batea de la camioneta, fueron encontrados 217 paquetes, conocidos como “ladrillos”, con cocaína.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.