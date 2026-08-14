La Secretaría de Movilidad (Semovi) concluyó la prueba piloto del Sistema de Transporte Individual Sustentable (SiTIS), es decir, los scooters públicos, realizada durante 60 días, con un registro de 117 mil 183 viajes realizados por personas usuarias de monopatines eléctricos.

Sin embargo, expuso la Semovi, derivado de los resultados y el análisis correspondiente, se decidió extender el servicio para concluir el 31 de agosto, pese a que el permiso temporal –que tiene copia este diario– exponía que el servicio tenía que concluir máximo el pasado 10 de agosto.

“De esta manera, la evaluación permite a la Semovi contar con información sobre los patrones de uso del SiTIS y establecer una ruta de trabajo para que la micromovilidad eléctrica continúe desarrollándose de manera ordenada, segura y vinculada con las necesidades cotidianas de las personas usuarias”, relató.

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Este jueves, EL UNIVERSAL publicó en su edición impresa que las empresas de monopatines tenían hasta el 10 de agosto para retirar los scooters tras la conclusión del permiso que duró dos meses.

La prueba piloto registró 117 mil 183 viajes realizados por personas usuarias de monopatines eléctricos. | Foto: Luis Camacho | El Universal.

De acuerdo con el permiso temporal, el incumplimiento de no retirar los scooters por parte de Lime, Whoosh y Jet, obliga a la Semovi a “realizar gestiones conducentes para el retiro y resguardo de las unidades por cuenta y costo de las tres empresas conforme a la normatividad aplicable”.

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Este diario consultó a la Secretaría de Movilidad si habría sanciones a las empresas por no retirar las unidades; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

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Y es que el documento expone que “concluida la vigencia del permiso, las empresas deberán retirar la totalidad de los vehículos y demás bienes de su propiedad de la vía pública y espacios públicos, dentro de un plazo no mayor a dos días hábiles y asumir los costos relacionados. En caso de incumplimiento, la Secretaría podrá realizar las gestiones conducentes para el retiro y resguardo de las unidades por cuenta y costo de las empresas, conforme a la normatividad aplicable”.

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Lime, Whoosh y Jet operan hasta mil vehículos de micromovilidad –monopatines eléctricos– cada uno (en total, 3 mil) por un periodo comprendido entre el 10 de junio al 8 de agosto del 2026, dentro del Área Geográfica de Operación denominada "Polígono Base". Dicho polígono opera en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

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JACL