Usuarios de scooters en la Ciudad de México cuestionaron el nuevo modelo de servicio de las empresas Lime, Jet y Whoosh, quienes ofrecen servicio de estos vehículos para movilizarse en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, gracias a una prueba piloto aprobada por la Secretaría de Movilidad (Semovi).

En un recorrido, EL UNIVERSAL pudo constatar que, en su mayoría jóvenes, utilizan el servicio para hacer viajes cortos. Tal es el caso de Selene, quien acudió a la estación que se encuentra entre avenida Tamaulipas y avenida Michoacán, para abordar por primera vez un scooter. Sin embargo, cuando llegó a su destino, y no encontró paradas cerca para dejar el scooter tuvo que regresar el monopatín a la estación de origen y continuar caminando.

“Antes sí podías dejarlo en cualquier lugar dentro de la zona autorizada y eso estaba padre. Ahora tienes que regresar a la estación”, explicó la usuaria.

Por ello, consideró que el modelo actual limita la utilidad del servicio y pidió ampliar la red de estaciones o regresar al sistema de estacionamiento flexible.

Fernanda, otra usuaria de la colonia Roma, explicó que utiliza los monopatines principalmente para recorridos cortos y con fines recreativos o turísticos, pues ya había probado este medio de transporte en otras partes del mundo, pues “lo he usado en Europa, pero aquí en la Ciudad nunca lo había utilizado”.

Dijo que el costo actual de los scooters –3 pesos por minuto– podría desincentivar a algunos usuarios y opinó que reducir la tarifa permitiría que más personas optaran por esta alternativa de movilidad.

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No obstante, en zonas pegadas a Calzada de Tlalpan —entre San Antonio Abad y Viaducto— la afluencia de personas baja. Se pudo constatar que en 45 minutos no arribó ningún usuario de scooter, situación diferente a la que se vive en zonas como la Condesa, Roma y Polanco.

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