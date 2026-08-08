La Secretaría de Movilidad (Semovi) publicó una licitación pública internacional para la contratación del Servicio Integral del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública (Ecobici) de la Ciudad de México, que beneficiará a nuevas alcaldías, Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan.

De acuerdo con la convocatoria publicada en la Gaceta Oficial, el costo de las bases de la licitación pública internacional 30001062-001-2026 es de 100 mil pesos.

El 9 de agosto es la fecha límite para adquirir las bases, el acto de presentación y apertura de la propuesta se realizará el 14 de agosto y el acto de fallo será el 17 del mismo mes.

Según la licitación, el servicio integral del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública de la Ciudad de México se realizará en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan no cuentan con servicio de Ecobici, por lo que serán las primeras alcaldías a las que se expandirá el servicio de bicicletas públicas.

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