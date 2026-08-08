Antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de la lucha libre mexicana, India Sioux encontró su vocación lejos de los reflectores y los cuadriláteros. Detrás de la máscara, vivió una etapa que marcó profundamente su vida personal al dedicar parte de su tiempo a la enseñanza y atención de niños con necesidades especiales.

Aquella experiencia le permitió descubrir una satisfacción distinta a la que brindan los campeonatos o el reconocimiento del público. Acompañar a los pequeños en su desarrollo y ser testigo de sus avances diarios se convirtió en una recompensa invaluable para ella.

“La mayor satisfacción era ayudarlos a dar un paso más, escuchar que dijeran una palabra nueva o enseñarles a leer y escribir. Siempre les decía a los padres lo maravillosos que eran sus hijos y todo el potencial que tenían. Recibir un abrazo de ellos era algo que me llenaba el corazón. Son seres increíbles, niños sin malicia. Actualmente ya no tengo contacto con ellos, pero sé que hoy llevan una vida normal y eso me hace muy feliz”, mencionó la gladiadora.

La enmascarada, que gracias a su trayectoria en la lucha libre ha tenido la oportunidad de conocer distintos países y culturas alrededor del mundo, aseguró que su regreso al deporte también estuvo impulsado por el deseo de convertirse en un ejemplo para quienes la siguen.

India Sioux considera que el impacto de un atleta no debe limitarse a lo que ocurre sobre el cuadrilátero, sino extenderse a su comportamiento y valores fuera de él.

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