En un deporte donde los golpes, los viajes y la exigencia física forman parte de la rutina diaria, existen luchadoras que encuentran fuera del ring el motivo para seguir adelante. Ese es el caso de India Sioux, quien ha logrado construir una carrera exitosa sin perder de vista la responsabilidad más importante: su familia.

La gladiadora se ha ganado el reconocimiento de la afición gracias a su entrega sobre el ring y a los campeonatos ganados. Sin embargo, detrás de la máscara también existe una mujer que enfrenta el reto de combinar su profesión con la maternidad y la responsabilidad de ser el principal sostén de su hogar.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, India Sioux abrió su corazón para compartir cómo ha logrado equilibrar el sacrificio que exige la lucha libre con la misión de educar y sacar adelante a sus hijos.

“El mayor motor son mis hijos, su apoyo me ha llevado al lugar en el que estoy, son mis mayores críticos. De sus manos he podido obtener la motivación para cada reto. La verdad es que al ser mamá siempre encuentras la manera de estar presente”, mencionó la gladiadora.

Además, aseguró que en su faceta como madre procura mantener un equilibrio entre la disciplina y el apoyo incondicional.

“Yo podría decirte que soy una mamá muy relajada, pero ellos aseguran que soy muy regañona. Trato de apoyarlos para que cumplan sus sueños y soy estricta cuando las cosas deben hacerse bien. Siempre les dejo claro que tienen que luchar por sus objetivos”, finalizó.

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