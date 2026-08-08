Previo a consolidarse como una de las figuras más destacadas del Consejo Mundial de Lucha Libre, India Sioux encontró en el futbol una de sus grandes pasiones. Durante su etapa estudiantil, la gladiadora pasó buena parte de su tiempo dentro de las canchas.

La hoy esteta recuerda aquellos años con especial cariño: “Fui una joven muy inquieta, pero mi fuerte siempre fue el futbol y lo practiqué hasta la universidad, antes de llegar a la lucha libre. Me habría gustado llevarlo al nivel profesional; jugaba como delantera y era un deporte que me apasionaba mucho”.

Sioux, agregó que ahora comparte esa emoción con sus hijos, quienes la mantienen informada, pese a estar fuera de casa mucho tiempo.

“En casa tengo especialistas, mis hijos son apasionados y con ellos sigo el futbol. La verdad disfruto ver en ellos gran emoción cada vez que pueden ver un partido. Es casi como verme en esa etapa de niña”, finalizó. Leobardo Vázquez H.

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