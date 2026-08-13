La licencia de conducir permanente en CDMX tiene los días contados, al menos para quienes todavía no han realizado el trámite. Es importante recordar que durante 2026 continuará disponible hasta que termine el año.

Esto no quiere decir que quienes ya cuentan con una licencia permanente vayan a perderla. Lo que termina es la posibilidad de solicitar una permanente, por lo que todavía quedan algunos meses para aprovecharlo.

La licencia permanente regresó en 2025 y originalmente estaría disponible por tiempo limitado. Posteriormente, el Gobierno de la Ciudad de México decidió ampliar el periodo durante todo 2026, dando una oportunidad adicional a quienes no alcanzaron a realizar el trámite.

¿Cuándo dejarán de tramitar la licencia permanente?

La fecha que debes tener presente es el 31 de diciembre de 2026. Ese será el último día contemplado para solicitar la licencia de conducir permanente en CDMX.

Es importante aclarar queno se están eliminando las licencias permanentes que ya fueron expedidas. El cierre corresponde al programa mediante el cual actualmente es posible solicitar una nueva.

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¿Cuánto cuesta la licencia de conducir permanente?

El trámite de la licencia permanente tiene un costo de $1,500 pesos.

Quienes ya tengan una licencia tipo A pueden realizar el procedimiento para obtener la permanente. Para ello deberán ingresar los datos de su licencia y generar la línea de captura correspondiente para realizar el pago.

En cambio, quienes tramiten una licencia de conducir por primera vez deberán cumplir con requisitos adicionales, entre ellos acreditar los conocimientos necesarios sobre seguridad vial, señalización y normas de tránsito mediante una evaluación.

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¿Cómo tramitar la licencia de conducir permanente?

El primer paso es ingresar al Sistema de Citas en Línea de la Secretaría de Movilidad (Semovi) utilizando una cuenta de Llave CDMX.

Si todavía no tienes una, será necesario crearla con información como CURP, código postal, correo electrónico y número de celular.

Una vez dentro del sistema deberás seleccionar la opción “Agendar cita” y elegir el trámite que corresponda. Las opciones cambian dependiendo de si ya cuentas con una licencia tipo A, si realizarás el trámite por primera vez o si previamente generaste y pagaste tu línea de captura.

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¿Por qué pueden cancelar la licencia de conducir permanente?

Una de sus principales ventajas es que no necesita renovarse cada cierto número de años, la licencia permanente también implica cumplir con las responsabilidades establecidas para cualquier conductor.

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México contempla diferentes circunstancias por las que este documento puede ser cancelado.

Entre ellas se encuentran:

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Causar lesiones por negligencia, impericia o falta de responsabilidad al conducir.

Presentar información falsa o documentos alterados durante el trámite.

Acumular dos sanciones que previamente hayan implicado la suspensión de la licencia.

Conducir bajo los efectos de estupefacientes.

Ser sancionado tres veces por conducir en estado de ebriedad en un periodo mayor a tres años.

Ser sancionado dos veces por conducir en estado de ebriedad dentro del mismo año.

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