Dos jóvenes, un hombre y una mujer, fueron hallados muertos en el interior de un vehículo en una carretera de la zona centro de Veracruz; las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas una noche antes.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió sobre la carretera Coatepec-Tlaltetela, a la altura del puente de Los Pescados; ambos se encontraban en el interior de una camioneta Nissan X-Trail.

Los fallecidos fueron identificados como Luis Fernando y Melanie Michelle, quienes habían sostenido una relación de noviazgo.

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Sus familiares habían reportado su desaparición la noche anterior y emprendido una campaña de búsqueda en redes sociales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones del caso y los primeros indicios indican que las víctimas presentaban impactos de bala.

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JACL/cr