[Publicidad]
Dos jóvenes, un hombre y una mujer, fueron hallados muertos en el interior de un vehículo en una carretera de la zona centro de Veracruz; las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas una noche antes.
El hallazgo de los cuerpos ocurrió sobre la carretera Coatepec-Tlaltetela, a la altura del puente de Los Pescados; ambos se encontraban en el interior de una camioneta Nissan X-Trail.
Los fallecidos fueron identificados como Luis Fernando y Melanie Michelle, quienes habían sostenido una relación de noviazgo.
Lee también Protesta por construcción de autopista en Hidalgo se torna violenta; vecinos incendian una patrulla
Sus familiares habían reportado su desaparición la noche anterior y emprendido una campaña de búsqueda en redes sociales.
Elementos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones del caso y los primeros indicios indican que las víctimas presentaban impactos de bala.
[Publicidad]
Caso Dafne: Piden justicia para Danna Yanina durante evento de Sheinbaum en Tamaulipas; ¡basta de corrupción!, exigen
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL/cr
[Publicidad]
Más información
Nación
Decomisan casi 7 mil pastillas de hidrocodona en el AICM; venta está prohibida en México
Universal Deportes
Liga MX: Atlas vs Tigres – EN VIVO – Jornada 4 – Apertura 2026
Mundo
Tiroteo en la Universidad Estatal de Virginia deja cinco heridos; sospechoso arrestado
Tendencias
¿Qué significa "farmear aura"?; nueva tendencia entre jóvenes llama la atención en redes sociales
La Roja
¡De no creer! Se registran dos ataques de perros en la CDMX, hay un niño herido y un hombre muerto
La Roja
¡Madrugada violenta! Asesinan a dos mujeres al sur de Morelia, una de ellas estudiaba criminalística
Fútbol
¡Estamos contigo! Afición rinde homenaje a la hija fallecida de un futbolista en Países Bajos
Fútbol
¡Al rescate! Raúl Jiménez anota penalti con el Wolverhampton rescatando el empate ante el Blackburn