El rechazo del gobierno de los Estados Unidos a la renovación automática del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) despertó preocupación entre diputados federales, quienes advirtieron riesgos y efectos negativos en el futuro.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, explicó que el hecho de que la nación norteamericana haya anunciado que no suscribirá la opción de mantener el Tratado por 16 años, reduce la vigencia del mismo a por 10 años: “Solo que será revisado año con año, pero el Tratado no se termina, continúa otros 10 años porque así se firmó hace seis”.

Explicó que Estados Unidos pretendía modificaciones al Tratado y presentó 54 observaciones que van desde la vaquita marina, la piratería, y otros casos concretos, en tanto que México presentó 13 casos para atenderlos y modificar el Tratado de Libre Comercio, como fue la cláusula 232 en materia de aranceles a productos mexicanos.

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Advirtió que Donald Trump ha sido acérrimo detractor del TMEC, por lo que llamó a considerar los efectos positivos que el TMEC ha traído a las tres naciones.

“Trump no simpatiza con el T-MEC, sin embargo, los factores económicos y las personas que se han beneficiado del T-MEC piensan de manera distinta; por eso, yo creo que es importante que se dé a conocer esta postura para que no se genere incertidumbre. Lo deseable era que fueran por 16 años, es decir, hasta el 2042, como lo solicitaba México y Canadá, que era el escenario número uno. No se aceptó la extensión al 2042, al no haber consenso de prórroga por los 16 años, se continúa los próximos 10 con una revisión anual que se puede renovar después del 36; pero, el fin de vigencia del tratado es el 2036”.

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Por su parte, el vicecoordinador económico del PAN en la Cámara Baja, Héctor Saúl Téllez Hernández, dijo que la determinación de Estados Unidos da cuenta de una “anticipación estratégica” de ese país.

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“La decisión de EU de no extender automáticamente el T-MEC por 16 años en la revisión de hoy no es el fin del tratado, pero sí revela una falta de anticipación estratégica del gobierno federal. Conocíamos el Artículo 34.7 del tratado desde 2018. Llegar al 1 de julio sin una extensión limpia es un riesgo que debía evitarse”, señaló.

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